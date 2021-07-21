Новые возможности: ученые наделили ИИ фантазией и воображением

Используя метод "распутывания", нейросеть может разделять и рекомбинировать характеристики объектов. Это поможет в создании лекарств, системы автопилота для машин и других проектах.

Ученые из США научили систему искусственный интеллект "воображать" объекты, которые она ранее никогда не видела.

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Подробнее об исследовании написал сайт Университета Южной Калифорнии (USC).

Пытаясь вообразить различные предметы или явления, человек вызывает в своем мозгу цепочку активаций нейронов и представляет некое изображение, основываясь на уже имеющемся жизненном опыте. Человеку легко придумать объект с разными свойствами: размерами, расцветкой, положением и так далее, даже если раньше он никогда не видел такой комбинации. Но вот даже продвинутая нейросеть не справлялась с такой задачей… до недавнего времени.

Команда из Калифорнийского университета во главе с профессором компьютерных наук Лоуреном Итти впервые разработала ИИ-систему, которая продемонстрировала способность проявлять воображение, почти так же, как это делают люди. Исследователи научили нейросеть комбинировать различные характеристики для получения нового изображения.

Одна из главных проблем заключалась в том, чтобы заставить ИИ самостоятельно определять ключевые атрибуты и переносить их на различные объекты, ведь, как правило, нейросети выделяют в образцах пиксели, а не отдельные свойства. Для этого ученые использовали метод, который называют "распутыванием". Он применяется для создания дипфейков, когда лицо человека и движения его тела переносятся на другого, но сохраняют исходную анимацию — в итоге получаются новые видео и картинки. По этому же принципу авторы загрузили в систему группу образцов из 1,56 млн изображений, а не по одному за раз, как это обычно делают при создании нейросетей.

[ + – ] Изображения, предоставленные нейросети [ + – ] Нейросеть изменила фон [ + – ] Нейросеть изменила положение объектов

"Возьмем в качестве примера фильм "Трансформеры". Изображение может содержать нечто похожее на автомобиль Мегатрон, в качестве основного объекта, цвет желтого автомобиля Бамблби в качестве дополнительного объекта и Таймс-сквер в Нью-Йорке в качестве фона. В результате ИИ выдаст такой результат: по Таймс-сквер едет автомобиль-Мегатрон цвета Бамблби. Интересно, что система распознает все эти объекты, несмотря на то, что увидела их впервые", — объяснил один из ведущих авторов проекта Юньхао Гэ.

Американские разработчики утверждают, что их нейросеть совместима почти с любыми данными или знаниями и может расширить возможности приложений. К примеру, разделить информацию, связанную с национальностью и полом людей, или рекомбинировать свойства препаратов для создания новых лекарств.

"Технология глубокого обучения уже продемонстрировала непревзойденную производительность и перспективность во многих областях, но часто она лишь поверхностно имитировала то, что мы называем фантазией, — без глубокого анализа отдельных атрибутов, которые делают каждый объект уникальным", — отметил профессор Итти. "Новый подход, который мы назвали "распутыванием" впервые по-настоящему раскрыл потенциал ИИ-систем, приблизив их к человеческому пониманию мира".

Ранее ученые научили ИИ предсказывать развитие агрессивного рака груди. Машинный алгоритм, разработанный в Дании, автоматически анализирует ткани пациентов, находит биомаркеры и дает прогноз появления опухолей третьего негативного подтипа. На основе этих данные медики смогут назначать наиболее эффективное лечение.