Школа покарала учня, який використовував ШІ для домашнього завдання: батьки звернулися до суду

Батьки учня заявили, що немає такого правила, що він не може використовувати штучний інтелект. Вчителі кажуть, що не можна видавати згенеровану роботу за свою.

У США школа покарала учня, який використовував штучний інтелект для виконання домашнього завдання. До дитини застосували дисциплінарне покарання. Батьки школяра подали до суду, але той не вбачив у діях педагогів нічого кримінального. Про це пише видання Аrstechnica.com.

Так, окружний суд США по округу Массачусетс виніс ухвалу у справі батьків проти школи, які подали до суду за покарання їхнього сина, який використовував ШІ для виконання завдання,

Батьки подали до суду на посадових осіб школи Hingham High School та шкільний комітет. У позові вони вимагали виправити оцінку їхнього синаі видалити інцидент з його дисциплінарного досьє.

За їхніми словами, немає такого правила, що учень не може використовувати штучний інтелект, втім, посадовці кажуть, що хлопець порушив кілька правил політики школи.

Суд став на бік вчителів і заявив, що їхні дії не свідчать про те, що вони прямо звинуватили хлопчика в шахрайстві.

Суддя Левенсон сказав, що хлопчик використав ШІ, знаючи, що видасть згенеровану роботу за свою.

"Дитина знала, що використовує штучний інтелект у недозволений спосіб", — сказав Левенсон.

Суддя зауважив, що запроваджене дисциплінарне покарання "не позбавило хлопчика його права на державну освіту" і сказав, що освіта молоді "є перш за все відповідальністю батьків, вчителів, а також посадових осіб місцевих і державних шкіл, а не федеральних суддів". За словами Левенсона, "ця справа добре ілюструє здоровий сенс цього розподілу праці. Громадські інтереси тут переважають на користь відповідачів".

Нагадаємо, що в Ірландії ШІ зібрав сотні людей на парад до Геловіна, який ніхто не планував проводити. Новини генерував штучний інтелект, він поширив неправдиву інформацію про те, що має відбутися парад і вона розлетілася в соцмережах.