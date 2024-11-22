Школа наказала ученика, который использовал ИИ для домашнего задания: родители обратились в суд

Родители ученика заявили, что нет такого правила, что он не может использовать искусственный интеллект. Учителя говорят, что нельзя выдавать сгенерированную работу за свою.

В США школа наказала ученика, который использовал искусственный интеллект для выполнения домашнего задания. К ребенку применили дисциплинарное наказание. Родители школьника подали в суд, но тот не усмотрел в действиях педагогов ничего криминального. Об этом пишет издание Аrstechnica.com.

Так, окружной суд США по округу Массачусетс вынес решение по делу родителей против школы, которые подали в суд за наказание их сына, который использовал ИИ для выполнения задания,

Родители подали в суд на должностных лиц школы Hingham High School и школьный комитет. В иске они требовали исправить оценку их сына и удалить инцидент из его дисциплинарного досье.

По их словам, нет такого правила, что ученик не может использовать искусственный интеллект, впрочем, чиновники говорят, что парень нарушил несколько правил политики школы.

Суд встал на сторону учителей и заявил, что их действия не свидетельствуют о том, что они прямо обвинили мальчика в мошенничестве.

Судья Левенсон сказал, что мальчик использовал ИИ, зная, что выдаст сгенерированную работу за свою.

"Ребенок знал, что использует искусственный интеллект непозволительным образом", — сказал Левенсон.

Судья отметил, что введенное дисциплинарное наказание "не лишило мальчика его права на государственное образование" и сказал, что образование молодежи "является прежде всего ответственностью родителей, учителей, а также должностных лиц местных и государственных школ, а не федеральных судей". По словам Левенсона, "это дело хорошо иллюстрирует здравый смысл этого разделения труда. Общественные интересы здесь преобладают в пользу ответчиков".

Напомним, что в Ирландии ИИ собрал сотни людей на парад к Хэллоуину, который никто не планировал проводить. Новости генерировал искусственный интеллект, он распространил ложную информацию о том, что должен состояться парад и она разлетелась в соцсетях.