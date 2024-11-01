В Дублине ИИ собрал сотни людей на парад к Хэллоуину, который никто не планировал проводить (видео)

Люди в течение получаса смотрели на пустую дорогу, по которой должны были пройтись маршем участники. Власти предупреждали, что мероприятие фейковое, но информация о параде уже разлетелась в соцсетях.

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В Дублине сотни людей пришли на парад, которого не было. Его придумал искусственный интеллект и объявил об этом на одном из сайтов. Об этом пишет издание Dublin Live.

Известно, что веб-сайт My Spirit Halloween, созданный для получения прибыли от рекламы, где новости генерировал искусственный интеллект, распространил ложную информацию о том, что должен состояться парад по случаю Хэллоуина.

Местные власти предупреждали, что парада не будет, но было слишком поздно — фейковый анонс разлетелся по соцсетям.

В указанное время на объявленном месте собрались сотни жителей и гостей города. Они простояли некоторое время, но парад так и не состоялся.

Ирландская полиция обнародовала заявление, в котором также говорилось, что парада на Хэллоуин не запланировано, и попросила пришедших "разойтись безопасно".

Из-за толпы зрителей произошел кратковременный сбой в работе трамвайной сети Luas, части Красной и Зеленой линий не работали примерно на полчаса.

Напомним, что радио в Польше заменило работников на искусственный интеллект. Руководство радиостанции обосновало увольнение непрофессионализмом работников и низкими рейтингами программ, а работу новых виртуальных ведущих трактует как медийный эксперимент.