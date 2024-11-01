У Дубліні ШІ зібрав сотні людей на парад до Геловіна, який ніхто не планував проводити (відео)

Люди протягом пів години дивилися на порожню дорогу, по якій мали пройтися маршем учасники. Влада попереджала, що захід фейковий, але інформація про парад вже розлетілася в соцмережах.

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У Дубліні сотні людей прийшли на парад, якого не було. Його вигадав штучний інтелект і оголосив про це на одному з сайтів. Про це пише видання Dublin Live.

Відомо, що веб-сайт My Spirit Halloween, створений для отримання прибутку від реклами, де новини генерував штучний інтелект, поширив неправдиву інформацію про те, що має відбутися парад з нагоди Геловіна.

Місцева влада попереджала, що параду не буде, але було надто пізно — фейковий анонс розлетівся по соцмережах.

У зазначений час на оголошеному місці зібралися сотні мешканців та гостей міста. Вони простояли деякий час, але парад так і не відбувся.

Ірландська поліція оприлюднила заяву, в якій також говорилося, що параду на Геловін не заплановано, і попросила тих, хто прийшов, "розійтися безпечно".

Через натовп глядачів стався короткочасний збій у роботі трамвайної мережі Luas, частини Червоної та Зеленої ліній не працювали приблизно на півгодини.

Нагадаємо, що радіо в Польщі замінило працівників на штучний інтелект. Керівництво радіостанції обґрунтувало звільнення непрофесійністю працівників і низькими рейтингами програм, а роботу нових віртуальних ведучих трактує як медійний експеримент.