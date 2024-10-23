Радіо в Польщі замінило працівників на штучний інтелект: суспільство відреагувало (фото)

Керівництво радіостанції обґрунтовує звільнення непрофесійністю працівників і низькими рейтингами програм, а роботу нових віртуальних ведучих трактує як медійний експеримент.

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Радіо в Польщі в місті Краків вирішило замінити працівників на штучний інтелект. Співробітники Off Radio Kraków повідомили, що майже вся команда, яка протягом багатьох років створювала контент, втратила роботу. Про це пише видання Forsal.

На місце колишньої команди прийшли три вигадані особи: 20-річна Емі, 22-річний Якуб і 23-річний Алекс, які будуть вести передачі про культуру, музику та соціальні питання.

"Усіх, хто досі працював на радіо, звільнили", — написав у соцмережах музичний оглядач Матеуш Демський.

Керівництво радіостанції обґрунтовує звільнення непрофесійністю працівників і низькими рейтингами програм, а роботу нових віртуальних ведучих трактує як медійний експеримент, який намагається діагностувати та відповісти на питання, які наслідки може мати розвиток штучного інтелекту для культури, медіа, журналістики та суспільства". Триватиме він три місяці: за цей час компанія планує знайти нових журналістів.

Новий ведучий радіо

Проте критики наголошують, що це небезпечний прецедент для всієї медіаіндустрії, особливо в громадських медіа, де стандарти достовірності та якості мають бути на найвищому рівні.

Як пише видання, радіостанція перебувала в поганому фінансовому стані і наприкінці серпня розірвала договори зі співробітниками, які вели програми на OFF Radio Kraków. Наголошується, що головною причиною стала саме фінансова ситуація, а не цинічна політика заміни людей на ШІ. Автори ідеї вирішили, що Ші-ведучі приваблять нових слухачів.

На самому радіо кажуть, що OFF Radio Kraków є здебільшого автоматично програмованою музичною станцією, доповненою двогодинним живим виступом гурту та оригінальними музичними програмами. Ці програми, по одній на тиждень, проводилися переважно зовнішніми співавторами, угоди про співпрацю з якими були розірвані ще наприкінці серпня 2024 року.

"Ідея OFF Radio Kraków є експериментом і невдалим. Поки що автори показують, як не використовувати нову технологію, а навіть висміювати її. Ну, хіба що це прихована мета журналістського лобі, яке хоче показати, що без живих редакторів медіа не мають сенсу", — пише видання.

Нагадаємо, що у США чоловік зазнав психологічного насильства від свого робота-пилососа. Той під час прибирання зненацька почав викрикувати расистські образи голосом свого власника.