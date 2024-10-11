В США робот-пилосос під час прибирання обматюкав власника і зняв це на камеру

З'ясувалося, що в США ще кілька роботів нахамили своїм власникам. Подібний робот почав ганятися за собакою господарів та кидати на його адресу расистські образи.

Related video

У США чоловік зазнав психологічного насильства від свого робота-пилососа. Той під час прибирання зненацька почав викрикувати расистські образи голосом свого власника. Про це пише видання АВС.

Так, інцидент з роботом стався у родині адвоката з Міннесоти Деніела Свенсона. Чоловік собі дивився телевізор, коли його робот працював і раптом він вийшов з ладу.

"Це звучало як обірваний радіосигнал чи щось таке", — сказав він ABC.

Чоловік визначив, що сталося втручання в роботу робота і помітив, що з камери на ньому йшла пряма трансляція.

Свенсон скинув свій пароль, перезавантажив робота та сів на диван біля своєї дружини та 13-річного сина. Втім, навіть після цього робот-пилосос не заспокоївся. Він знову почав рухатися і вигукувати расистські непристойності, голосно й чітко, просто перед неповнолітнім сином адвоката.

"Б***, ні*****, — знову і знову кричав голос.

З другого разу чоловікові вдалося "вгамувати" домашнього помічника.

Містер Свенсон говорить, що це добре, що зловмисники видали себе, набагато гірше було б, якби робот тихцем знімав відео у душі і спостерігав за родиною по всьому будинку.

Він відніс апарат у гараж і більше його не вмикав, а також подав до суду на компанію-виробника.

Далі з'ясувалося, що в США ще кілька роботів нахамили своїм власникам. Вони були зламані, водночас зловмисник фізично керував ними та вигукував нецензурну лайку через їхні бортові динаміки.

Атаки зазнала модель роботів, які були виготовлені в Китаї Ecovacs Deebot X2 . Цей робот має функцію дистанційного керування, яка дає змогу отримати доступ до камери пристрою. Кілька людей із США повідомили про подібні випадки злому протягом декількох днів.

В Лос-Анджелесі подібний робот почав ганятися за собакою господарів та кидати на його адресу расистські образи.

Нагадаємо, що у Техасі в США на одному із заводів сталася надзвичайна пригода. Робот Tesla напав на інженера і ледь не спричинив його смерть. Інженер отримав "відкриту рану" на лівій руці, а від робота його відбивали колеги.