В США робот-пылесос во время уборки обматерил владельца и снял это на камеру

Выяснилось, что в США еще несколько роботов нахамили своим владельцам. Подобный робот начал гоняться за собакой хозяев и бросать в его адрес расистские оскорбления.

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В США мужчина подвергся психологическому насилию от своего робота-пылесоса. Тот во время уборки неожиданно начал выкрикивать расистские оскорбления голосом своего владельца. Об этом пишет издание АВС.

Так, инцидент с роботом произошел в семье адвоката из Миннесоты Дэниела Свенсона. Мужчина смотрел телевизор, когда его робот работал и вдруг он вышел из строя.

"Это звучало как оборванный радиосигнал или что-то такое", — сказал он ABC.

Мужчина признал, что произошло вмешательство в работу робота и заметил, что с камеры на нем шла прямая трансляция.

Свенсон сбросил свой пароль, перезагрузил робота и сел на диван возле своей жены и 13-летнего сына. Впрочем, даже после этого робот-пылесос не успокоился. Он снова начал двигаться и выкрикивать расистские непристойности, громко и четко, прямо перед несовершеннолетним сыном адвоката.

"Б***, ни*****, — снова и снова кричал голос.

Со второго раза мужчине удалось "унять" домашнего помощника.

Мистер Свенсон говорит, что это хорошо, что злоумышленники выдали себя, гораздо хуже было бы, если бы робот потихоньку снимал видео в душе и наблюдал за семьей по всему дому.

Он отнес аппарат в гараж и больше его не включал, а также подал в суд на компанию-производителя.

Далее выяснилось, что в США еще несколько роботов нахамили своим владельцам. Они были сломаны, при этом злоумышленник физически управлял ими и выкрикивал нецензурную брань через их бортовые динамики.

Атаке подверглась модель роботов, которые были изготовлены в Китае Ecovacs Deebot X2. Этот робот имеет функцию дистанционного управления, которая позволяет получить доступ к камере устройства. Несколько человек из США сообщили о подобных случаях взлома в течение нескольких дней.

В Лос-Анджелесе подобный робот начал гоняться за собакой хозяев и бросать в его адрес расистские оскорбления.

Напомним, что в Техасе в США на одном из заводов произошло чрезвычайное происшествие. Робот Tesla напал на инженера и едва не вызвал его смерть. Инженер получил "открытую рану" на левой руке, а от робота его отбивали коллеги.