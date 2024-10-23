Радио в Польше заменило работников на искусственный интеллект: общество отреагировало (фото)

Руководство радиостанции обосновывает увольнение непрофессионализмом сотрудников и низкими рейтингами программ, а работу новых виртуальных ведущих трактует как медийный эксперимент.

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Радио в Польше в городе Краков решило заменить работников на искусственный интеллект. Сотрудники Off Radio Kraków сообщили, что почти вся команда, которая в течение многих лет создавала контент, потеряла работу. Об этом пишет издание Forsal.

На место бывшей команды пришли три вымышленных лица: 20-летняя Эми, 22-летний Якуб и 23-летний Алекс, которые будут вести передачи о культуре, музыке и социальных вопросах.

"Всех, кто до сих пор работал на радио, уволили", — написал в соцсетях музыкальный обозреватель Матеуш Демский.

Руководство радиостанции обосновывает увольнение непрофессионализмом сотрудников и низкими рейтингами программ, а работу новых виртуальных ведущих трактует как медийный эксперимент, который пытается диагностировать и ответить на вопрос, какие последствия может иметь развитие искусственного интеллекта для культуры, медиа, журналистики и общества". Продлится он три месяца: за это время компания планирует найти новых журналистов.

Новый ведущий радио

Однако критики отмечают, что это опасный прецедент для всей медиаиндустрии, особенно в общественных медиа, где стандарты достоверности и качества должны быть на самом высоком уровне.

Как пишет издание, радиостанция находилась в плохом финансовом состоянии и в конце августа разорвала договоры с сотрудниками, которые вели программы на OFF Radio Kraków. Отмечается, что главной причиной стала именно финансовая ситуация, а не циничная политика замены людей на ИИ. Авторы идеи решили, что Ши-ведущие привлекут новых слушателей.

На самом радио говорят, что OFF Radio Kraków является преимущественно автоматически программируемой музыкальной станцией, дополненной двухчасовым живым выступлением группы и оригинальными музыкальными программами. Эти программы, по одной в неделю, проводились преимущественно внешними соавторами, соглашения о сотрудничестве с которыми были разорваны еще в конце августа 2024 года.

"Идея OFF Radio Kraków является экспериментом и неудачным. Пока авторы показывают, как не использовать новую технологию, а даже высмеивать ее. Ну, разве что это скрытая цель журналистского лобби, которое хочет показать, что без живых редакторов медиа не имеют смысла", — пишет издание.

Напомним, что в США мужчина подвергся психологическому насилию от своего робота-пылесоса. Тот во время уборки неожиданно начал выкрикивать расистские оскорбления голосом своего владельца.