Штучний інтелект повернув голос Велу Кілмеру, втрачений через рак гортані (відео)

За допомогою нової програми актор тепер може спілкуватися і зніматися в кіно.

Британська компанія Sonantic за допомогою штучного інтелекту повернула голос актору Велу Кілмеру, який втратив його через рак.

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Про це пише таблоїд Daily Mail.

Вел Кілмер став популярним у 1980-х роках і встиг знятися в десятках відомих фільмів, таких як "Бетмен Назавжди", "Топ Ган", "Двері", "Томбстон".

У 2015 році Кілмеру провели трахеотомію — операцію, у процесі якої хірурги розкрили трахею, видалили гланди і залишили отвір-стому для дихання. В результаті знаменитість фізично може говорити тільки за допомогою спеціального приладу, що спотворює звучання голосу.

Розробники познайомилися з актором під час роботи над документальним фільмом "Вел" від Amazon Prime. Sonantic використовувала тисячі годин запису справжнього голосу Вела Кілмера, взяті зокрема з фільмів. З їх допомогою вони навчили нейромережу озвучувати текст, як це б зробив сам актор до операції. Всього було створено 40 різних моделей, і розробники вибрали кращу з них.

"Я вдячний всій команді Sonantic, яка майстерно відновила мій голос. Здатність до спілкування є основою нашого існування, як людських істот, і наслідки раку горла ускладнили розуміння мене іншими людьми. Можливість розповісти свою історію рідним голосом — це особливий подарунок", — зазначив Вел Кімбер у відео, яке має показати можливості ШІ.

За словами співзасновника Sonantic Джона Флінна, результат експерименту зворушив сина актора, Джека, який почув голос батька вперше за довгі роки. Зараз спеціальний додаток дозволяє Кілмеру розмовляти своїм відтвореним голосом у повсякденному житті, однак модель можна використовувати і для роботи в кіно.

"Кілмер може брати участь в теле- або кіновиробництві, що вимагає озвучування або заміщення діалогів, які будуть створені за допомогою простої у використанні комп'ютерної програми Sonantic. Він може ліцензувати цей звук для різних продакшенів і студій", — пояснив Джон Флінн.

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