Психолог объяснил, что символизирует новая татуировка Анджелины Джоли

Птица может символизировать испытания, через которые актриса проходит в последнее время.

49-летняя оскароносная американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку, появившись на 77-й ежегодной церемонии вручения премии "Тони". Посреди ее груди появился маленький монохромный рисунок ласточки, которая стремится ввысь. В беседе с таблоидом The U.S Sun клинический психолог и доктор философии Джошуа Клапов заявил, что эта татуировка – "мощное заявление" со стороны актрисы.

"Сообщение, скрывающееся за татуировкой Анджелины в полете, связано с избавлением от бремени. Это показывает, что Анджелина теперь свободна", – отметил он. Доктор также обратил внимание на еще один момент:

"Поместить простую летящую птицу на грудь – это довольно мощно. Она поместила более мягкий, легкий, свободный, нежный символ в одно из самых сильных мест на теле. Это обращает внимание на то, где находится ее грудь, и соответствует Анджелине Джоли и силовой игре, но это зрело. Анджелина разместила это прямо там, где должен был быть обращен взгляд, туда, где была двойная мастэктомия. Речь идет о женщине, которой удалили грудь хирургическим путем. Она могла бы получить птицу себе на плечо или на спину", – объяснил он.

Новый рисунок на теле Джоли Фото: Getty

Мастэктомию Джоли перенесла после того, как узнала, что является носителем мутации гена BRCA1, увеличивающего риск развития рака молочной железы и яичников. Ее мама, Маршелин Бертран, умерла от рака яичников в 2007 году, когда ей было 56 лет. О своем опыте операции актриса рассказала в 2013 году.

Клапов добавил, что новая татуировка Энджи не стала ни для кого чем-то шокирующим.

"Она дебютировала с рисунком на красной дорожке, и это был умный пиар-ход, но не шокирующий. Анджелина — суперзвезда, и недавно она пережила события, изменившие ее жизнь. Эта татуировка соответствует ей, ее жизненному опыту, ее здоровью, карьере и ее отношению к татуировкам", – объяснил психолог.

Фото: Скриншот

Доктор не исключает, что Джоли хотела показать и свою другую сторону с помощью этого тату:

"Анджелина уже вырастила детей и до сих пор разводится с известным актером. Опять же, татуировка символизирует раскованность, свободу, нежность и красоту. Теперь она выдвигает всю эту часть своей личности вперед".

Всего на теле актрисы – не менее 16 рисунков. К ним относятся татуировка с буддийскими завитками на ее предплечье, дань уважения Уинстону Черчиллю, а также тайские и буддийские символы на спине. На левом плече у нее выбиты географические координаты мест рождения ее шестерых детей, а на пояснице – тигр.

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