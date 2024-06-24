Психолог пояснив, що символізує нове татуювання Анджеліни Джолі

Птах може символізувати випробування, через які актриса проходить останнім часом.

49-річна оскароносна американська актриса Анджеліна Джолі продемонструвала нове татуювання, з'явившись на 77-й щорічній церемонії вручення премії "Тоні". Посеред її грудей з'явився маленький монохромний малюнок ластівки, яка летить угору. У бесіді з таблоїдом The U.S. Sun клінічний психолог і доктор філософії Джошуа Клапов заявив, що це татуювання — "потужна заява" з боку актриси.

"Повідомлення, що ховається за татуюванням Анджеліни в польоті, пов'язане з позбавленням від тягаря. Це показує, що Анджеліна тепер вільна", — зазначив він. Доктор також звернув увагу на ще один момент:

"Помістити простого птаха, що летить, на груди — це досить потужно. Вона розташувала більш м'який, легкий, вільний, ніжний символ в одне з найсильніших місць на тілі. Це звертає увагу на те, де розташовані її груди, і відповідає Анджеліні Джолі та силовій грі, але це зріло. Анджеліна розмістила це прямо там, де повинен був бути звернений погляд, туди, де була подвійна мастектомія. Йдеться про жінку, якій видалили груди хірургічним шляхом. Вона могла б отримати птаха собі на плече або на спину", — пояснив він.

Новий малюнок на тілі Джолі Фото: Getty

Мастектомію Джолі перенесла після того, як дізналася, що є носійкою мутації гена BRCA1, що збільшує ризик розвитку раку молочної залози та яєчників. Її мама, Маршелін Бертран, померла від раку яєчників у 2007 році, коли їй було 56 років. Про свій досвід операції актриса розповіла в 2013 році.

Клапов додав, що нове татуювання Енджі не стало ні для кого чимось шокуючим.

"Вона дебютувала з малюнком на червоній доріжці, і це був розумний піар-хід, але не шокуючий. Анджеліна — суперзірка, і нещодавно вона пережила події, що змінили її життя. Це татуювання відповідає їй, її життєвому досвіду, її здоров'ю, кар'єрі та її ставленню до татуювань", — пояснив психолог.

Фото: Скриншот

Доктор не відкидає, що Джолі хотіла показати і свою іншу сторону за допомогою цього тату:

"Анджеліна вже виростила дітей і досі розлучається з відомим актором. Знову ж таки, татуювання символізує розкутість, свободу, ніжність і красу. Тепер вона висуває всю цю частину своєї особистості вперед".

Загалом на тілі актриси — щонайменше 16 малюнків. До них належать татуювання з буддійськими завитками на її передпліччі, данина поваги Вінстону Черчиллю, а також тайські та буддійські символи на спині. На лівому плечі у неї вибиті географічні координати місць народження її шістьох дітей, а на попереку — тигр.

Раніше Фокус писав, як Анджеліна Джолі мстить Бреду Пітту.