На руці Анджеліни Джолі з'явилося нове загадкове татуювання (фото)

На думку преси, малюнок відображає підсумок п'ятирічної боротьби актриси за дітей та її подальше налаштування в протистоянні з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

46-річна оскароносна голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка наразі насолоджується тривалою поїздкою по Східному узбережжю і перебуває в Нью-Йорку разом з усіма своїми дітьми, дала журналістам черговий привід говорити про неї. І справа не тільки в тому, що вона вже два рази приїжджала до колишнього чоловіка Джонні Лі Міллера в його будинок у Брукліні. Черговою причиною інтересу ЗМІ стало нове татуювання знаменитості, пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Папараці помітили на правій руці Джолі напис eppur si muove, що перекладається з італійської як "але все ж рухається". Це цитата астронома Галілео Галілея: "Земля рухається, і це не центр Всесвіту", яку він пробурмотів інквізиторам, начебто кажучи, що вони, можливо, виграли цю битву, але, врешті-решт, правда переможе".

Фото: Daily Mail

Актриса вперше згадала про татуювання в інтервʼю, яке вона дала британському Vogue на початку цього року. На думку журналістів, таким чином вона відобразила багаторічну боротьбу з колишнім чоловіком Бредом Піттом за опіку над дітьми і віру в справедливість. Правда, суд вона все ж програла, оскільки суддя не вважав її докази такими, "яким можна довіряти", однак, вона має намір і далі продовжити битву і домогтися одноосібного права виховувати своїх синів і дочок.

Фото: Daily Mail

Цитата Галілея — не єдиний малюнок на тілі зірки. Серед інших її татуювань — бенгальський тигр, кхмерський шрифт, хрест, географічні координати її дітей, написи Quod Me Nutrit Me Destruit, "Янт Віхан Фа Чад Сада", "М" та інше.

Нагадаємо, що раніше соліст групи Maroon 5 Адам Левін, який теж дуже любить татуювання, похвалився новим величезним малюнком на нозі у вигляді океанських хвиль. Своє перше тату він набив у 21 рік, через пʼять днів після катастрофи веж-близнюків у 2001 році.