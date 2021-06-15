Тіло-картина: соліст Maroon 5 продемонстрував тату, роблячи асани

Своє перше татуювання Адам Левін зробив через п'ять днів після того, як унаслідок теракту в Нью-Йорку впали вежі-близнюки.

42-річний фронтмен групи Maroon 5 та один із найзнаменитіших і найбагатших у Голлівуді Адам Левін поділився в соцмережі серією знімків, на яких займається йогою, роблячи асани, а також продемонстрував свої знамениті татуювання, зокрема й останнім "надбанням" — величезний малюнок океанських хвиль на лівій нозі.

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"Ще одна невелика імпровізована йога-зйомка з моїми хлопцями @chaddennisyoga і @hugh_lippe. Так весело! Спасибі, хлопці!" — підписав він фотографії. Артист займається йогою в саду свого розкішного маєтка в Лос-Анджелесі, який він придбав на початку 2019 року за $32 млн у Бена Аффлека та його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Татуювання — давня пристрасть Левіна, причому кожне з них має певне значення і пам'ятне для співака.

Коли в 2001 році в Нью-Йорку впали вежі-близнюки, Адам набив тату у вигляді голуба, який причаївся в гілках сакури. Це й стало першим татуюванням артиста, якому на той момент був 21 рік.

На його тілі вибита цифра 222, що є відсилкою до студії з такою ж назвою, де колектив Адама записував свої перші пісні. На честь 10-річчя колективу Левін набив римську цифру X на руці.

Улюбленою твариною соліста є тигр, якого він і набив на зовнішній стороні ліктя, рівно на згині, через що малюнок виглядає ще більш динамічним.

На правому плечі в Левіна красується назва рідного міста Лос-Анджелес, на животі — назва штату CALIFORNIA, а на лопатці є тату у вигляді відбитка лапи з підписом Frankie Girl, присвячене улюбленому собаці, ретріверу Френкі, який вже помер.

Є у нього і тату, присвячені улюбленим жінкам: червоне серце і напис "MOM" для мами, а також напис «you're so cool», присвячений дружині та матері його дітей, моделі Vctoria's secret Біаті Прінслу. Аналогічний малюнок зробила собі й вона.

Останнє тату, океанську хвилю, Адаму набив татуювальник Натан Костечко. Гігантський боді-арт простягається від його щиколотки до верхньої частини стегна.

"Татуювання перетворилися на дивну дорожню карту або розповідь протягом багатьох років. Вони завжди нагадують мені про цю довгу, дивну та дивовижну подорож", — говорив Адам в інтерв'ю PEOPLE у 2013 році.

Нагадаємо, харків'янин Євген Івашко, який в грудні 2020 року зробив собі на лобі тату "Кернес живий", прибрав напис. Чому він вирішив позбутися від татуювання, чоловік не повідомив.