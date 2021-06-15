Тело-картина: солист Maroon 5 продемонстрировал тату, делая асаны

Свою первую татуировку Адам Левин сделал через пять дней после того, как в результате теракта в Нью-Йорке упали башни-близнецы.

42-летний фронтмен группы Maroon 5 и один из самых знаменитых и богатых в Голливуде Адам Левин поделился в соцсети серией снимков, на которых занимается йогой, делая асаны, а также продемонстрировал свои знаменитые татуировки, в том числе и последнее "приобретение" – огромный рисунок океанских волн на левой ноге.

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"Еще одна небольшая импровизированная йога-съемка с моими парнями @chaddennisyoga и @hugh_lippe. Так весело! Спасибо, ребята!", – подписал он фотографии. Артист занимается йогой в саду своего роскошного особняка в Лос-Анджелесе, который он приобрел в начале 2019 года за $32 млн у Бена Аффлека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер.

Татуировки – давняя страсть Левина, причем каждая из них имеет определенное значение и памятна для певца.

Когда в 2001 году в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы, Адам набил тату в виде голубя, который притаился в ветвях сакуры. Она и стала первой татуировкой артиста, которому на тот момент был 21 год.

На его теле выбита цифра 222, что является отсылкой к студии с таким же названием, где коллектив Адама записывал свои первые песни. В честь 10-летия коллектива Левин набил римскую цифру X на руке.

Любимым животным солиста является тигр, которого он и набил на внешней стороне локтя, ровно на сгибе, из-за чего рисунок выглядит еще более динамичным.

На правом плече у Левина красуется название родного города Лос-Анджелес, на животе – название штата CALIFORNIA, а на лопатке есть тату в виде отпечатка лапы с подписью Frankie Girl, посвященная любимой собаке, ретриверу Фрэнки, которая уже умерла.

Есть у него и тату, посвященные любимым женщинам: красное сердце и надпись "MOM" для мамы, а также надпись «you’re so cool», посвященная жене и матери его детей, модели Vctoria’s secret Бехати Принслу. Аналогичный рисунок сделала себе и она.

Последнее тату, океанскую волну, Адаму набил татуировщик Натан Костечко. Гигантский боди-арт простирается от его лодыжки до верхней части бедра.

"Татуировки превратились в странную дорожную карту или повествование на протяжении многих лет. Они всегда напоминают мне об этом долгом, странном и удивительном путешествии", – говорил Адам в интервью PEOPLE в 2013 году.

Напомним, харьковчанин Евгений Ивашко, который в декабре 2020 года сделал себе на лбу тату "Кернес жив", вывел надпись. Почему он решил избавиться от татуировки, мужчина не сообщил.