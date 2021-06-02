Харьковчанин, набивший на лбу "Кернес жив", удалил татуировку

Евгений Ивашко никак не пояснил причины своего поступка, однако отметил, что теперь на его лбу может оказаться "ваша реклама"

Житель Харькова Евгений Ивашко, который в декабре 2020 года сделал себе на лбу тату "Кернес жив", вывел надпись. Об этом он сообщил в соцсетях и даже опубликовал видео из салона. Об этом пишет My Kharkov.

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Евгений опубликовал видеоролик, демонстрирующий, как ему со лба лазером удаляют татуировку "Кернес жив".

"Здесь могла быть ваша реклама. Предложения в директ", — подписал видео поклонник покойного харьковского градоначальника.

Почему он решил избавиться от татуировки, Евгений не сообщил. Ранее, в интервью харьковскому каналу "АТН" Евгений сообщил, что ему приснился Геннадий Адольфович и потому он решил сделать тату.

"Я во сне увидел, поговорил и решил набить татуировку с его именем. Увековечить так сказать его. Потому что наш голова — решил на голове набить его. Портрет Геннадия Адольфовича на всю спину хочу набить. Вы посмотрите, сколько для людей Харькова он сделал — памятники, лавочки, фонтаны, очень много сделал для харьковчан", — заявил Евгений.

[ + – ] Евгений со свеженабитой татуировкой на лбу

Блогеру и тиктокеру Евгению 25 лет. В Харьков он переехал из Луганской области пять лет назад. И признавался, что лично со своим кумиром не встречался. О чем очень жалеет.

Евгений стал не единственным, кто решил увековечить Геннадия Кернеса на собственном теле. Еще один харьковчанин набил портрет покойного градоначальника на ноге.

Напомним, Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите, успев до этого стать мэром Харькова.