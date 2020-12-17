Мэр, политик, часовщик: все, что известно о Геннадии Кернесе

Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите, до этого успев вновь стать мэром Харькова. Фокус собрал самые интересные факты из биографии самого скандального и неоднозначного украинского градоначальника.

О том, что Геннадий Кернес скончался, первым сообщил его близкий друг Павел Фукс, который находился с ним в клинике Шарите.

Позже Фукс сообщил СМИ, в котором отметил, что еще две недели назад, когда была сессия горсовета, Кернес был "бодрым и довольным". "Говорил: "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо. Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит", — рассказал Фукс.

Также стало известно от секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, который стал исполняющим обязанности мэра Харькова, что похороны состоятся в начале следующей недели.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник — все зависит от того, как немецкие власти все оформят ", — заявил Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.

Мэр Харькова Геннадий Кернес неоднократно давал откровенные интервью и честно рассказывал о своем прошлом, Фокус собрал самые интересные факты из биографии самого скандального и неоднозначного украинского градоначальника.

Жизнь Кернеса до политики

Родился Геннадий Адольфович Кернес 27 июня 1959 года в Харькове. В 1976 году окончил среднюю школу № 76 г. Харькова. В 1977 году поступил в ПТУ № 14 и закончил его в 1979 году по специальности "чертежник-конструктор".

[ + – ] Геннадий Кернес в юности

От воинской службы был освобожден по статье 7-Б (психопатия). Намного позже, уже в 2010 году эта информация стала общедоступной благодаря Юрию Луценко, тогда экс-министру внутренних дел, как и информация о судимости харьковского градоначальника. К слову, именно Луценко считается "автором" прозвища Кернеса. В 2010 году он в интервью называл его "уголовным авторитетом по кличке Гепа". Правдива ли была данная информация, или нет, неизвестно, но прозвище пошло в народ.

Работал Геннадий Кернес слесарем, потом на молочном комбинате разливщиком молока. Однако там он продержался всего четыре месяца, после чего стал учеником часовщика и, получив квалификацию мастера, открыл собственную лавочку по ремонту часов.

В 1984 году стал заниматься мошенничеством сугубо советского разлива – "ломал чеки". "Ломкой" тогда называли схему обмана при нелегальном обмене рублей на чеки — советскую квазивалюту, которая использовалась для покупки импортных товаров в сети магазинов "Березка". Также занимался перепродажей дорогих и дефицитных товаров.

Два года спустя получил патент на индивидуальную трудовую деятельность, открыл мастерскую по пошиву одежды. Позже перешел работать в кооператив "Икар", где занимался изготовлением одежды. С началом развития в Украине частного предпринимательства основал несколько торговых и производственных предприятий.

В 1988 году обвинялся в мошенничестве на территории теперешней России за использование фальшивых чеков и недоплату денег. Было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму Кернес тогда не попал.

В 1992 году по приговору Харьковского областного суда был признан виновным в совершении ограбления и мошенничества (по ст. 143 ч. 2 УК Украины). Был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима с конфискацией имущества за попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля, а также за хулиганство. Но в процессе следствия способствовал установлению истины, покаялся". С учетом этого, а также срока, проведенного за время следствия в заключении (более двух лет), суд освободил Кернеса из-под стражи.

Сам Кернес этот факт своей биографии не скрывал. "Я сам провел в тюрьме два года. И сделал выводы. Первый и главный – голова держится на языке, а не на шее. Язык – враг мой", — говорил харьковский градоначальник в одном из интервью в 2012 году.

"Меня посадили при Советском Союзе, а вышел я в другой стране, в других реалиях. Я попал в тюрьму, когда такси стоило 5 рублей. Домой, когда вышел два года спустя, я ехал на такси за 25 карбованцев", — описывал Кернес метаморфозы, произошедшие со страной за время его отсутствия.

Жизнь Кернеса в политике

В политику Кернес пришел в 1998 году — стал депутатом Харьковского горсовета. В 2002-м он даже стал секретарем горсовета, однако пробыл в этом кресле всего месяц — быстро вступил в конфронтацию с тогдашним мэром Владимиром Шумилкиным, и тот инициировал его отставку.

В 2004 году депутат горсовета Кернес поддерживал Оранжевую революцию. Но позже случился конфликт с еще одним лидером "оранжевых", местным тогда еще бизнесменов Арсеном Аваковым, который стал одним из самых принципиальных политических противников Кернеса.

[ + – ] Арсен Аваков и Геннадий Кернес во время "Оранжевой революции"

В 2006 году был избран в харьковский горсовет по списку Партии регионов. На местных выборах того же года Кернес фактически возглавил избирательный штаб кандидата в мэры Харькова от Партии регионов Михаила Добкина. Именно тогда в сеть слили скандальное видео, в котором Кернес "режиссирует" предвыборный ролик Добкина.

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"Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", — стала крылатой фразой. "Я этот ролик знаю наизусть", — признавался позже Кернес. Надо отметить, что ролик прибавил ему популярности.

С марта 2010-го стал и.о. городского головы Харькова, после назначения харьковского мэра Михаила Добкина главой Харьковской облгосадминистрации.

С ноября 2010 года официально стал мэром Харькова и председателем Харьковской городской организации Партии регионов.

Ключевым в политической и личной биографии Кернеса стал 2014 год. Поначалу он резко критиковал активистов Евромайдана и выступал на митингах противников евроинтеграции.

"На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Но наше терпение не безгранично. Мы поддерживаем Виктора Януковича и пока терпим", — заявлял тогда Кернес.

Кернеса обвиняли в финансировании "титушек", но сам Кернес отвергал эти обвинения. Позже произошла встреча в Женеве с Игорем Коломойским, который, как потом сам рассказывал в интервью, и стала судьбоносной для Кернеса.

"Это было не давление, а просто, скажем так, обмен мнениями… Прежде всего, Кернеса надо было успокоить, объяснить ему, что ничего не произойдет. Ты — избранный народом мэр, живи себе. Ты присягу давал как госчиновник? Следуй присяге, служи Украине, и я думаю, все будет в порядке", — вспоминал о том разговоре олигарх.

Покушение на Кернеса и жизнь после него

28 апреля 2014 года на Кернеса во время пробежки было совершено покушение. Стрелял до сих пор неустановленный снайпер.

Пуля повредила четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник харьковского мэра. О покушении одним из первых написал харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

Кернес пришел в сознание только через шесть дней в израильской клинике, куда его спешно эвакуировали. С той поры Кернес прикован к инвалидному креслу.

[ + – ] Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская в израильской клинике

"Я не чувствую никакой беспомощности. Психологический барьер я давно преодолел. И я не распускал сопли и слезы, что нахожусь в таком состоянии. Главное — что я остался жив, что я могу общаться с людьми", — описывал Кернес свое самочувствие вскоре после возвращения в Харьков.

[ + – ] Геннадий Кернес после ранения

Надо отметить, что это было не первое покушение на Кернеса. В 2004 его машину взорвали, но политика в салоне не было, и никто не пострадал. В 2007 году произошел взрыв у входа в гостиницу "Националь" в центре Харькова, которая принадлежала Кернесу, и где он постоянно жил. Кернес не пострадал, взрывом раскололо бетонную клумбу. В этом же году, через пять месяцев взорвалась бомба у горисполкома, железным шариком ранило охранника Кернеса.

В 2015 году Кернес с результатом 65,8% повторно выиграл выборы Харьковского городского головы.

В 2019 году баллотировался в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах, № 3 в списке.

В 2020 году Геннадий Кернес победил на местных на выборах Харьковского городского главы с результатом 60,34% голосов.

Но выборы 2020 года ознаменовались несколькими событиями. Кернес с 10 сентября находился на больничном. Полномочия городского головы исполнял секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. 16 сентября стало известно, что Кернеса отправляют на лечение в Германию, потому что состояние его резко ухудшилось. Перед тем в Харькове состоялся консилиум врачей.

2 октября друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на которой глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не принимать присяги, поскольку принимал ее в 2010 году.

11 декабря в Харьковском горсовете сообщили, что у Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, ухудшилось самочувствие. У него отказали почки, требовался гемодиализ.

17 декабря стало известно о том, что градоначальник Харькова скончался.

Три жены, два сына и пасынок

Хоть Геннадий Кернес и был достаточно откровенен в своих интервью и не скрывал деталей свой личной жизни, известно о ней не так много.

В 1982 году он женился на Оксане Василенко. Через три года пара развелась. В этом браке родился сын Кирилл.

Намного позже в СМИ появилось свидетельство о том, что Кернес не платил алименты и бил свою жену и тещу, так что она даже обращалась в Коминтерновский суд Харькова

"Кернес Г.А. я могу охарактеризовать как несдержанного бескультурного человека, человек, который не придерживается своего слова, по характеру – жестокий. После развода муж мне алименты на ребенка не платил, но все же приходил к ребенку. В настоящее время я точно не помню – то ли в 1986, то ли в 1987 году – Кернес пришел к нам в гости. Я его спросила, где алименты, он начал возмущаться, после этого между нами возник скандал и он меня ударил. Но в это время ко мне подбежали мои отец и мать, начали за меня заступаться. Геннадий их побил", — сказано в заявлении.

В 1988 году у Кернеса и его сожительницы Галины Приваловой родился сын Даниил.

[ + – ] Кирилл Кернес (слева) и Даниил Привалов

С начала 2000-х, более точную дату назвать невозможно, Кернес был женат, а потом развелся, или же просто жил вместе с Оксаной Гайсинской, дочерью первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского, 1970 года рождения. От первого брака у Гайсинской есть 28-летний сын Родион, которого иногда ошибочно называют сыном Кернеса.

[ + – ] Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

[ + – ] Геннадий Кернес и Родион Гайсинский

Неясность в свои отношения с Гайсинской вносил сам Кернес. Пара часто путешествовала вместе и публиковала совместные фото (вплоть до последнего дня), но в интервью Кернес заявлял, что Гайсинская ему не жена.

"У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, любовь когда-то была, и что? У нее и спросите про бизнес-активы. Была любовь и нет любви", — говорил харьковский градоначальник.

[ + – ] Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

Кроме этого в декларации Кернеса за прошлые годы нет никаких упоминаний о других членах семьи. Зато внесена коллекция часов, солидные суммы на счетах в разных банках в национальной валюте, комната площадью в 57 кв. м. в отеле "Националь" и арендуемый дом.

С Гайсинской также связан скандал, свидетелями которого стал весь Харьков. В 2003 году в РОВД поступило заявление от Гайсинской, в котором сообщалось, что женщине были нанесены телесные повреждения. Оксана получила несколько ударов по голове и брюшной полости, в результате чего, по некоторым сведениям, у нее произошел разрыв почки. Впрочем, спустя некоторое время, женщина забрала свое заявление.

В Харькове появилось множество бигбордов с надписью: "Оксана, прости!". Видимо, это сработало, так как с той поры о никаких разногласиях между партнерами известно не было.

Чем занимаются сыновья Кернеса и его пасынок, точно неизвестно. Появлялась информация в СМИ, что Родион Гайсинский является собственником или совладельцем большинства главных харьковских рынков. Речь идет о Центральном и Конном рынке, торговых площадках возле метро "Героев Труда", "Холодная Гора", "Тракторный завод" и других, однако подтверждения этому нет.

Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл в 2020 году был избран депутатом Харьковского облсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Про Даниила Привалова известно, только, что в 2020 году с женой он отдыхал в Бразилии и что он являлся до 2017 года основателем ООО "Интерстрой-груп". Теперь фирму переписали на виргинский оффшор Baneberry Group Limited.