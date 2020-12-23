Кернес жив. Парень набил себе на лице тату в честь покойного мэра Харькова

На этот поступок пользователи соцсетей отреагировали в основном негативно.

Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Видеоролик он опубликовал в TikTok.

На этот поступок пользователи соцсетей отреагировали в основном негативно. Они считают, что это неадекватное поведение, и когда парень узнает правду о Кернесе, "то очень расстроится".

В ответ Ивашко написал, что это его тело и удивился негативной реакции.

15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом. 17 сентября его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите". 22 октября пасынок мэра Родион Гайсинский заявил, что у Кернеса уже нет коронавируса, ему долечивают осложнения простреленного в 2014 году легкого.

25 октября, находясь в больнице, Кернес выигрывает в первом туре местных выборов с результатом 60,34%.

11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка. 16 декабря его не стало, и первым о смерти чиновника сообщил бизнесмен Павел Фукс.

В Благовещенском соборе Харькова с 7:00 до 9:00 проходила церемония отпевание мэра. На этой процедуре присутствовал секретарь горсовета и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Терехов будет выполнять обязанности мэра до выборов.

Ранее сообщалось, что мэра Харькова похоронят на городском кладбище №2. Могила будет находится рядом с бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.