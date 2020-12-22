Геннадия Кернеса похоронят напротив Евгения Кушнарева (фото)

На кресте, который установят над могилой мэра, указана дата смерти — 16 декабря.

В Харькове на городском кладбище №2 подготовили могилу для захоронения мэра Геннадия Кернеса, передает "Суспільне Харків".

По информации издания, место выбрано на центральной аллее кладбища, рядом с могилами воинов, павших во Второй мировой войне. Напротив находятся могилы бывших руководителей Харьковской облгосадминистарции Александра Масельского и Евгения Кушнарева, который скончался в 2007 году после полученного на охоте ранения.

Директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев подтвердил журналистам местоположение могилы Геннадия Кернеса.

[ + – ] Могила Геннадия Кернеса будет напротив места захоронения Евгения Кушнарева Фото: Суспільне Харків

На кресте, который уже подготовили к установке сотрудники ритуальной службы, датой смерти Геннадия Кернеса указано 16 декабря.

Церемония похорон начнется на кладбище 23 декабря в 13:30. До этого рано утром в Свято-Благовещенском кафедральном соборе состоится отпевание, а затем с 9:00 до 13:00 – прощание в фойе Харьковского национального театра оперы и балета. И отпевание, и прощание будут транслироваться на больших экранах.

Накануне похорон в Харькове проходит репетиция траурной церемонии. У оперного театра уже натянули ленты, которые будут направлять людей во время прощания с городским головой. В церемонии будут задействованы военнослужащие: в репетиции прохода перед театром принимают участие около 30 курсантов университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

[ + – ] Курсанты университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба репетируют церемонию прощания Фото: Суспільне.Харків

Самолет с телом Кернеса прилетел в Харьков 21 декабря. Чартерный рейс из Берлина приземлился в местном аэропорту в 19:24 по киевскому времени. Из аэропорта автомобиль с телом Кернеса сопровождали полицейские и топ-чиновники. Всего в кортеже было 14 автомобилей.

Кернес скончался в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом. 22 октября пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

В мэрии пообещали организовать достойное прощание с городским головой и уже задумались об установлении памятника Кернесу.