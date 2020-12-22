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Украина Умер Геннадий Кернес

Геннадия Кернеса похоронят напротив Евгения Кушнарева (фото)

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Геннадий Кернес, могила, похороны
Фото: Cуспільне Харків

На кресте, который установят над могилой мэра, указана дата смерти — 16 декабря.

В Харькове на городском кладбище №2 подготовили могилу для захоронения мэра Геннадия Кернеса, передает "Суспільне Харків".

По информации издания, место выбрано на центральной аллее кладбища, рядом с могилами воинов, павших во Второй мировой войне. Напротив находятся могилы бывших руководителей Харьковской облгосадминистарции Александра Масельского и Евгения Кушнарева, который скончался в 2007 году после полученного на охоте ранения.

Директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев подтвердил журналистам местоположение могилы Геннадия Кернеса.

Геннадий Кернес, могила, Евгений Кушнарев
Могила Геннадия Кернеса будет напротив места захоронения Евгения Кушнарева
Фото: Суспільне Харків

На кресте, который уже подготовили к установке сотрудники ритуальной службы, датой смерти Геннадия Кернеса указано 16 декабря.

Церемония похорон начнется на кладбище 23 декабря в 13:30. До этого рано утром в Свято-Благовещенском кафедральном соборе состоится отпевание, а затем с 9:00 до 13:00 – прощание в фойе Харьковского национального театра оперы и балета. И отпевание, и прощание будут транслироваться на больших экранах.

Накануне похорон в Харькове проходит репетиция траурной церемонии. У оперного театра уже натянули ленты, которые будут направлять людей во время прощания с городским головой. В церемонии будут задействованы военнослужащие: в репетиции прохода перед театром принимают участие около 30 курсантов университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

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Курсанты университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба репетируют церемонию прощания
Фото: Суспільне.Харків

Самолет с телом Кернеса прилетел в Харьков 21 декабря. Чартерный рейс из Берлина приземлился в местном аэропорту в 19:24 по киевскому времени. Из аэропорта автомобиль с телом Кернеса сопровождали полицейские и топ-чиновники. Всего в кортеже было 14 автомобилей.

Кернес скончался в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом. 22 октября пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

В мэрии пообещали организовать достойное прощание с городским головой и уже задумались об установлении памятника Кернесу.