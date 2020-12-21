Кернес вернулся в Харьков: самолет с телом встретили в аэропорту (видео)

Похороны Кернеса запланированы на 23 декабря.

Чартерный рейс из Берлина, которым в Харьков привезли тело умершего Геннадия Кернеса, приземлился в местном аэропорту в 19:24 по киевскому времени. Самолет встречала большая делегация, среди которых полицейские, медики, спасатели, журналисты, коллеги Кернеса и местные депутаты. Об этом рассказывает "Суcпільне".

"Считаю абсолютной необходимостью быть здесь и во время всех мероприятий, которые будут в Харькове организованы по погребению и прощанию с Харьковским городским головой", — сказал депутат Харьковского облсовета от "Блока Кернеса" Сергей Чернов, ранее занимавший должность главы облсовета.

Телеграм-канал PavlovskyNews сообщил, что прибытия самолета ждали в VIP-терминале аэропорта.

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В одном из местных пабликов в Телеграме рассказали, что на встречу самолета с телом Кернеса якобы приехали и некие криминальные авторитеты.

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Видео приземления самолета с телом Кернеса можно увидеть здесь:

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По информации телеграм-канала PavlovskyNews, из аэропорта автомобиль с телом Кернеса сопровождали полицейские и топ-чиновники. Всего в кортеже было 14 автомобилей.

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Отметим, церемония погребения Кернеса запланирована на 23 декабря. До 9:00 его будут отпевать в Благовещенском соборе, а в 9:00 начнется панахида в фойе ХНАТОБа. Погребение запланировано на 13:30.

Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.