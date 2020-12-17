В Харькове в честь Кернеса поставят памятник либо назовут улицу

В мэрии Харькова сообщили, что их задача — сохранить память о Геннадии Кернесе у жителей города.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса, заявил, что в планах городских властей — поставить памятник или назвать улицу в честь усопшего градоначальника. Об этом сообщает "Страна".

"Геннадий Адольфович стал брендом Харькова. Столько, сколько он сделал для города, никто для него не сделал. И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать", — сказал Терехов.

Секретарь горсовета считает, что Кернес и без того уже "во многом увековечил себя в Харькове", однако задача нынешней мэрии — сделать так, чтобы жители города сохранили память об усопшем градоначальнике.

Терехов также добавил, что он дружил с Кернесом последние десять лет.

"Я с Геннадием Адольфовичем знаком очень давно, еще с тех пор, когда мэром Харькова был Михаил Пилипчук, а Кернес был депутатом городского совета. Мы дружим последние 10 лет. Мы проходили с ним разные этапы жизни, но я всегда в нем ценил одно качество: он умел дружить", — сказал секретарь горсовета.

По словам Терехова, Кернес тяжело сходился с людьми, однако "расходился" еще тяжелее.

"Не было такого, чтобы он не пришел на помощь. Он делал для близких людей все возможное и невозможное. Кернес очень отзывчивый. Если он дружил, он дружил навсегда", — отметил Терехов.

Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, от которой лечился с 17 сентября. Поскольку причиной смерти стали именно осложнения, а не сам вирус, его не будут хоронить, как "ковидного", пояснили в мэрии.

Нахождение на больничной койке не помешало ему участвовать в местных выборах 25 октября, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.

11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка. Первым о смерти друга сообщил бизнесмен Павел Фукс.