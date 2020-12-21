"Наш святой долг": в мэрии Харькова рассказали подробности о грядущем прощании с Кернесом

Власти города ожидают, что похороны будут очень многолюдными

Вечером, 21 декабря, из Берлина в Харьков прибудет самолет с телом Геннадия Кернеса, сообщил на пресс-конференции секретарь горсовета и и.о мэра города Игорь Терехов.

Ориентировочно борт приземлиться в 19:00, в связи с чем Терехов обратился к журналистам с просьбой проявить терпение и толерантность, поскольку семья покойного находится "в шоковом состоянии".

Он добавил, что связывался с посольством Украины в Германии:

"Они предоставили всю необходимую помощь, все необходимые документы оформили, полностью помогали. Есть процедура, которая была полностью выполнена… Так сложилось, что Германия не работает в выходные, поэтому чартер был забронирован именно на сегодня, все документы оформлены".

Похороны Геннадия Кернеса пройдут 23 декабря. Сначала состоится отпевание в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, затем с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального театра оперы и балета все желающие смогут прийти попрощаться с умершим. Обязательным является наличие масок и соблюдение социальной дистанции.

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"В данной ситуации очень трудно, откровенно, держать социальную дистанцию… Но масочный режим будет сохраняться. Будем просить людей максимально сохранять социальную дистанцию. Будет организован проход у гроба Геннадия Адольфовича. Будут выходы. Мы эту логистику полностью отработали. Будут работать волонтеры, правоохранительные органы. Все максимально возможное мы делаем", – заверил Терехов.

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В связи с похоронами движение в центре частично перекроют.

"Улица Сумская будет частично закрыта… Попросим водителей воздержаться от приезда в центральную часть города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыта Сумская", – пояснил секретарь.

В горсовете уже задумались и над вопросом установки памятника усопшему.

"Я считаю, что мы обязаны, чтобы в Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу. Это наш святой долг. И я обязательно буду настаивать на этом вопросе. Сегодня я дал задание нашим архитекторам, чтобы они подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник. Мы вынесем этот вопрос на широкое обсуждение", – добавил секретарь мэрии.

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Тем временем возле кладбища, где похоронят Кернеса, уже начали ремонтировать дорогу. Тут покоятся Академик Барабашов, другие ученые, а также экс-глава Харьковской ОГА Евгений Кушнарев

Фото: vekhach

Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" от осложнений, вызванных китайским вирусом. Его госпитализировали в Берлин 17 сентября, а 25 октября он одержал победу на местных выборах с результатом 60,34%, находясь на больничной койке.

Незадолго до смерти состояние Кернеса резко ухудшилось, у него отказала вторая почка.