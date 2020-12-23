В Благовещенском соборе Харькова началось отпевание Геннадия Кернеса

Первых лиц страны на похоронах мэра Харькова не будет.

Отпевание мэра Харькова началось в 07:00 23 декабря в Благовещенском соборе. Его не закрыли для прихожан, но во время обряда туда пускают ограниченное количество человек из-за карантина. В соборе присутствуют родные и близкие мэра Харькова, всего несколько десятков человек. У гроба стоят секретарь горсовета Игорь Терехов, первый заместитель мэра Александр Новак и др.

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По словам секретаря Харьковской епархии Михаила Кита, мэр Харькова хотел, чтобы его похороны прошли по православным традициям.

[ + – ] Фото: Страна [ + – ] Фото: Страна

Первых лиц страны на отпевании мэра Харькова не будет, как и военных курсантов, сообщает Страна.

Возле собора установлен экран с онлайн-трансляцией отпевания. За ней наблюдают несколько десятков харьковчан с цветами.

После отпевания гроб с телом Кернеса перевезут в театр оперы и балета, где с 9:00 до 13:00 все желающие смогут проститься с мэром.

С 5:30 до 14:00 23 декабря запрещено движение транспорта по маршруту движения спецколонны.

Похоронят Геннадия Кернеса на городском кладбище №2. Могила находится на центральной аллее, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.