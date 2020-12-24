"Кернвир": еще один харьковчанин сделал тату с Кернесом (видео)

Мужчина решил набить татуировку с изображением покойного мэра на ноге.

Еще один житель Харькова сделал татуировку в честь покойного мэра города Геннадия Кернеса.

Видео процесса набивания тату на ноге опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

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"Подскажите, как называется этот вирус?" – интересуются в сообщении.

Один из комментаторов ответил на этот вопрос неологизмом "Кернвир", соединив слова "Кернес" и "коронавирус".

В целом пользователи в комментариях критикуют мужчину: "Горе, снесло кукуху…", "Дебил, он и в Африке дебил!", "Уважаю Кернеса, но бить тату? Ну, бред", "Когда ты ноль, тебе приходится быть доской для объявлений".

Он же видео процесса подписал так: "В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах".

Отметим, ранее житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".

Напомним, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове.