Во время похорон Кернеса запустили фейерверки (видео)

Салют не был предусмотрен похоронной церемонией, его запустили неизвестные.

Во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса неизвестные запустили фейерверки. Видео, на которых слышны залпы, опубликовали в социальных сетях.

"Во время церемонии похорон недалеко от кладбища кто-то запустил фейерверк", — сообщил Telegram-канал "ВЕХА".

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Начальник полиции Харьковской области Андрей Рубель подтвердил "Суспільному" факт запуска фейерверков.

"Действительно, запустили фейерверк. Пока не понимаем, где это было сделано", — сказал Рубель.

По предварительной информации, запуск произошел в районе метро "Киевская", которая находится недалеко от кладбища №2, на котором похоронили Кернеса.

Отметим, 23 декабря в Харькове объявили днем траура. В течение дня проходла прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский. По информации полиции, в прощании с Кернесом приняли участие более 110 тысяч человек.

Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.