Жители Харькова выстроились в огромную очередь, чтобы попрощаться с Кернесом (видео)
Все стоят с цветами, некоторые — с огромными букетами красных роз.
В Харькове возле театра оперы и балета, где проходит церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом, выстроилась огромная очередь из желающих проститься с градоначальником. Об этом сообщает Страна.
Все стоят с цветами, некоторые — с огромными букетами красных роз.
Напомним, что в Благовещенском соборе Харькова с 7:00 до 9:00 проходила церемония отпевание мэра. На этой процедуре присутствовал секретарь горсовета и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Терехов будет выполнять обязанности мэра до выборов.
Ранее сообщалось, что мэра Харькова похоронят на городском кладбище №2. Могила будет находится рядом с бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.