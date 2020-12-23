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Украина Смерть и похороны Геннадия Кернеса

На похороны Кернеса приехал Кличко, действующие и экс-нардепы (фото)

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Фото: "Страна" | Попрощаться с мэром Харькова можно возле ХНАТОБа, с 9:00 до 13:00

На церемонии отпевания Геннадия Кернеса приехал мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

Попрощаться с мэром Харькова можно возле ХНАТОБа, с 9:00 до 13:00. Вход в театр свободный. Труну с телом Кернеса установили в холле театра.

У входа в оперный театр уже образуется очередь из людей, которые хотят проститься с Геннадием Кернесом.

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Жители выстроились в очередь, чтобы отправить мэра Харькова в последний путь.
Фото: 057.ua

На фасаде оперного театра установили плакат с изображением Кернеса, и слоганом: "Любить Харьков. Работать для людей".

Возле ХНАТОБа задействовано большое количество полицейских.

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Полиция перед ХНАТОБом
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(Слева направо) Мураев, Новинский, Кличко

Также вчера гарнизон военных проводили репетицию прощания с Геннадием Кернесом, но позже привлекать к церемонии военных передумали. Приказ отменили под предлогом того, что на церемонии прощания не будет первых лиц государства.

Напомним, что в Благовещенском соборе Харькова с 7:00 до 9:00 проходила церемония отпевание мэра. На этой процедуре присутствовал секретарь горсовета и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Терехов будет выполнять обязанности мэра до выборов.

Ранее сообщалось, что мэра Харькова похоронят на городском кладбище №2. Могила будет находится рядом с бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.