На похороны Кернеса приехал Кличко, действующие и экс-нардепы (фото)

На церемонии отпевания Геннадия Кернеса приехал мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

Попрощаться с мэром Харькова можно возле ХНАТОБа, с 9:00 до 13:00. Вход в театр свободный. Труну с телом Кернеса установили в холле театра.

У входа в оперный театр уже образуется очередь из людей, которые хотят проститься с Геннадием Кернесом.

[ + – ] Жители выстроились в очередь, чтобы отправить мэра Харькова в последний путь. Фото: 057.ua

На фасаде оперного театра установили плакат с изображением Кернеса, и слоганом: "Любить Харьков. Работать для людей".

Возле ХНАТОБа задействовано большое количество полицейских.

[ + – ] Полиция перед ХНАТОБом

[ + – ] (Слева направо) Мураев, Новинский, Кличко

Также вчера гарнизон военных проводили репетицию прощания с Геннадием Кернесом, но позже привлекать к церемонии военных передумали. Приказ отменили под предлогом того, что на церемонии прощания не будет первых лиц государства.

Напомним, что в Благовещенском соборе Харькова с 7:00 до 9:00 проходила церемония отпевание мэра. На этой процедуре присутствовал секретарь горсовета и первый заместитель Кернеса Игорь Терехов. Терехов будет выполнять обязанности мэра до выборов.

Ранее сообщалось, что мэра Харькова похоронят на городском кладбище №2. Могила будет находится рядом с бывшим председателем Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.