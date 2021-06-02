Харків'янин, який набив на лобі "Кернес живий", видалив татуювання

Євген Івашко ніяк не пояснив причини свого вчинку, проте зазначив, що тепер на його лобі може зʼявитися "ваша реклама".

Житель Харкова Євген Івашко, який в грудні 2020 року зробив собі на лобі тату "Кернес живий", видалив напис. Про це він повідомив у соцмережах і навіть опублікував відео із салону. Про це пише My Kharkov.

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Євген опублікував відеоролик, що демонструє, як йому з чола лазером видаляють татуювання "Кернес живий".

"Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ", — підписав відео шанувальник покійного харківського градоначальника.

Чому він вирішив позбутися від татуювання, Євген не повідомив. Раніше, в інтерв'ю харківському каналу "АТН" Євген повідомив, що йому наснився Геннадій Адольфович і тому він вирішив зробити тату.

"Я уві сні побачив, поговорив і вирішив набити татуювання з його ім'ям. Увічнити так би мовити його. Тому що наш голова — вирішив на голові набити його. Портрет Геннадія Адольфовича на всю спину хочу набити. Ви подивіться, скільки для людей Харкова він зробив — пам'ятники, лавки, фонтани, дуже багато зробив для харків'ян", — заявив Євген.

[ + – ] Євген зі свіжонабитим татуюванням на лобі

Блогеру й тіктокеру Євгену 25 років. До Харкова він переїхав із Луганської області п'ять років тому. І зізнавався, що особисто зі своїм кумиром не зустрічався. Про що дуже шкодує.

Євген став не єдиним, хто вирішив увічнити Геннадія Кернеса на власному тілі. Ще один харків'янин набив портрет покійного градоначальника на нозі.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте, встигнувши до цього стати мером Харкова.