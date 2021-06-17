На руке Анджелины Джоли появилась новая загадочная татуировка (фото)

По мнению прессы, рисунок отображает итог пятилетней борьбы актрисы за детей и ее дальнейший настрой в противостоянии с бывшим мужем Брэдом Питтом.

46-летняя оскароносная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая сейчас наслаждается наслаждается продолжительной поездкой по Восточному побережью и находится в Нью-Йорке вместе со всеми своими детьми, дала журналистам очередной повод говорить о ней. И дело не только в том, что она уже два раза приезжала к бывшему мужу Джонни Ли Миллеру в его дом в Бруклине. Очередной причиной интереса СМИ стала новая татуировка знаменитости, пишет Daily Mail.

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Папарацци заметили на правой руке Джоли надпись eppur si muove, что переводится с итальянского как "но все же движется". Это цитата астронома Галилео Галилея: "Земля движется, и это не центр Вселенной", которую он пробормотал инквизиторам, как будто говоря, что они, возможно, выиграли эту битву, но, в конце концов, правда победит".

Фото: Daily Mail

Актриса впервые упомянула о татуировке в интервью, которое она дала британскому Vogue в начале этого года. По мнению журналистов, таким образом она запечатлела многолетнюю борьбу с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над детьми и веру в справедливость. Правда, суд она все же проиграла, поскольку судья не посчитал ее доказательства "заслуживающими доверия", однако намерена и дальше продолжить битву и добиться единоличного права воспитывать своих сыновей и дочерей.

Фото: Daily Mail

Цитата Галилея – не единственный рисунок на теле звезды. Среди других ее татуировок — бенгальский тигр, кхмерский шрифт, крест, географические координаты ее детей, надписи Quod Me Nutrit Me Destruit, "Янт Вихан Фа Чад Сада", "М" и другое.

Напомним, ранее солист группы Maroon 5 Адам Левин, который тоже очень любит татуировки, похвастался новым огромным рисунком на ноге в виде океанских волн. Свое первое тату он набил в 21 год, через пять дней после крушения башен-близнецов в 2001 году.