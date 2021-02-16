Анджелина Джоли с детьми: редкие семейные кадры на страницах Vogue Britain

Все шестеро детей живут с актрисой на ее роскошной вилле в Лос-Анджелесе.

45-летняя голливудская актриса и филантроп Анджелина Джоли снялась для мартовского номера журнала Vogue Britain. Причем на страницах журнала показан не только роскошный особняк знаменитости за 25 млн. долларов, но и ее семья.

На своей вилле в итальянском стиле в живописном уголке Лос-Анджелеса Джоли живет с шестью детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Трое последних – родные дети Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта, который живет в пяти минутах ходьбы от особняка актрисы.

[ + – ]

На снимках, сделанных Крейгом Макдином, Анджелина обедает с детьми, делает Паксу прическу, читает газету, сидит с книгой на диване, разговаривает по видеосвязи.

На странице журнала в Instagram также есть снимок, где Джоли с детьми следит за результатами президентского голосования.

В скором времени актриса снова вынуждена будет явиться в суд, где до сих пор решается вопрос опеки над шестью детьми с ее бывшим мужем. Дочь пары, Шайло, незадолго до заседания удалила фамилию отца в закрытом аккаунте в соцсети. А Мэддокс и Пакс так и не восстановили отношения с приемным отцом после того, как Питт и Джоли развелись.

Как известно, Джоли впервые пустила журналистов в свой особняк. Виллу, в которой живет актриса со своими шестью детьми, реставрировали шесть лет и смогли сохранить ее облик, добавив немного современных мотивов.

Актриса дала интервью на заднем дворе дома. Она рассказала о материнстве и показала, что находится у нее в сумочке, а также поделилась творческими планами.

Напомним, Джоли выставила на продажу картину, написанную британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны – "Башня мечети Кутуб". Предположительная цена лота – от $2.1 млн до $3.4 млн