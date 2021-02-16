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Стиль жизни

Анджелина Джоли с детьми: редкие семейные кадры на страницах Vogue Britain

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Анджелина Джоли, дети
Фото: Splash News

Все шестеро детей живут с актрисой на ее роскошной вилле в Лос-Анджелесе.

45-летняя голливудская актриса и филантроп Анджелина Джоли снялась для мартовского номера журнала Vogue Britain. Причем на страницах журнала показан не только роскошный особняк знаменитости за 25 млн. долларов, но и ее семья.

На своей вилле в итальянском стиле в живописном уголке Лос-Анджелеса Джоли живет с шестью детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 14-летней Шайло и  12-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Трое последних – родные дети Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта, который живет в пяти минутах ходьбы от особняка актрисы.

На снимках, сделанных Крейгом Макдином, Анджелина обедает с детьми, делает Паксу прическу, читает газету, сидит с книгой на диване, разговаривает по видеосвязи.

На странице журнала в Instagram также есть снимок, где Джоли с детьми следит за результатами президентского голосования.

Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети
Анджелина Джоли, Vogue, дети

В скором времени актриса снова вынуждена будет явиться в суд, где до сих пор решается вопрос опеки над шестью детьми с ее бывшим мужем. Дочь пары, Шайло, незадолго до заседания удалила фамилию отца в закрытом аккаунте в соцсети. А   Мэддокс и Пакс так и не восстановили отношения с приемным отцом после того, как Питт и Джоли развелись. 

Как известно, Джоли впервые пустила журналистов в свой особняк. Виллу, в которой живет актриса со своими шестью детьми, реставрировали шесть лет и смогли сохранить ее облик, добавив немного современных мотивов.

Актриса  дала интервью на заднем дворе дома. Она рассказала о материнстве и показала, что находится у нее в сумочке, а также поделилась творческими планами.

Напомним, Джоли выставила на продажу картину, написанную британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны – "Башня мечети Кутуб". Предположительная цена лота – от $2.1 млн до $3.4 млн