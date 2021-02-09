Роскошь старого Голливуда: как выглядит вилла Анджелины Джоли за $25 млн

Ранее вилла принадлежала основателю Paramount Pictures Сесилу Блаунту Демиллю.

Голливудская актриса Анджелина Джоли является владелицей роскошного особняка в историческом анклаве Лафлин-Парк в Лос-Фелисе (район Лос-Анджелеса).

Вилла, построенная в 1913 году в итальянском стиле площадью 670 квадратных метров, принадлежавшая режиссеру Сесилу Блаунту Демиллю, основателю Paramount Pictures, обошлась актрисе в 25 миллионов долларов. Дом она приобрела в 2017 году после развода с Брэдом Питтом, который, кстати, живет по соседству, сообщает Ideal Home.

Эксперты по недвижимости называют этот объект одним из самых дорогих и роскошных в городе. В свое время там останавливались и отдыхали известные деятели Голливуда, например Чарли Чаплин.

Джоли впервые пустила журналистов в этот дом, когда давала интервью для мартовского номера британского Vogue. Она снялась для обложки глянца на фоне особняка. Также его можно рассмотреть на видео на официальной странице издания в Instagram.

Виллу, в которой живет актриса со своими шестью детьми, реставрировали шесть лет и смогли сохранить ее облик, добавив немного современных мотивов.

Большинство комнат выполнили в светлой цветовой гамме. В доме есть большая гостиная с роскошной лестницей и кухня с мраморным островком посередине, шесть спален, десять ванных комнат, собственная библиотека. На участке также находятся домик для гостей, чайный дом и большой тренажерный зал. Просторный внутренний дворик ведет в огромный ландшафтный сад с ухоженными деревьями, розариями и бассейном в старинном голливудском стиле с арочными фонтанами.

Недвижимость была выставлена ​​на торгах Hilton & Hyland за 24,95 миллиона долларов, что более чем вдвое превышает предыдущую рекордную цену, уплаченную за недвижимость в Лос-Фелисе.

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Анджелина Джоли дала интервью журналистам на заднем дворе своего дома. Она рассказала о материнстве и показала, что находится у нее в сумочке, а также поделилась творческими планами.

Напомним, актриса выставила на продажу картину, написанную британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны – "Башня мечети Кутуб". Предположительная цена лота – от $2.1 млн до $3.4 млн