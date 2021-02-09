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Роскошь старого Голливуда: как выглядит вилла Анджелины Джоли за $25 млн

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дом Анджелины Джоли, вилла
Фото: коллаж Фокус

Ранее вилла принадлежала основателю Paramount Pictures Сесилу Блаунту Демиллю.

Голливудская актриса Анджелина Джоли является владелицей роскошного особняка в историческом анклаве Лафлин-Парк в Лос-Фелисе (район Лос-Анджелеса).

Вилла, построенная в 1913 году в итальянском стиле площадью 670 квадратных метров, принадлежавшая режиссеру Сесилу Блаунту Демиллю, основателю Paramount Pictures, обошлась актрисе в 25 миллионов долларов. Дом она приобрела в 2017 году после развода с Брэдом Питтом, который, кстати, живет по соседству, сообщает Ideal Home.

Эксперты по недвижимости называют этот объект одним из самых дорогих и роскошных в городе. В свое время там останавливались и отдыхали известные деятели Голливуда, например Чарли Чаплин.

Джоли впервые пустила журналистов в этот дом, когда давала интервью для мартовского номера британского Vogue. Она снялась для обложки глянца на фоне особняка. Также его можно рассмотреть на видео на официальной странице издания в Instagram.

Виллу, в которой живет актриса со своими шестью детьми, реставрировали шесть лет и смогли сохранить ее облик, добавив немного современных мотивов.

Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла
Анджелина Джоли, вилла

Большинство комнат выполнили в светлой цветовой гамме. В доме есть большая гостиная с роскошной лестницей и кухня с мраморным островком посередине, шесть спален, десять ванных комнат, собственная библиотека. На участке также находятся домик для гостей, чайный дом и большой тренажерный зал. Просторный внутренний дворик ведет в огромный ландшафтный сад с ухоженными деревьями, розариями и бассейном в старинном голливудском стиле с арочными фонтанами.

Недвижимость была выставлена ​​на торгах Hilton & Hyland за 24,95 миллиона долларов, что более чем вдвое превышает предыдущую рекордную цену, уплаченную за недвижимость в Лос-Фелисе.

Анджелина Джоли дала интервью журналистам на заднем дворе своего дома. Она рассказала о материнстве и показала, что находится у нее в сумочке, а также поделилась творческими планами.

Напомним, актриса выставила на продажу картину, написанную британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны – "Башня мечети Кутуб". Предположительная цена лота – от $2.1 млн до $3.4 млн