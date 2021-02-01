Анджелина Джоли продает на аукционе картину Черчилля, которую он подарил Рузвельту в 1943 году

За свою жизнь Черчилль написал около 500 картин. Живописью он начал заниматься в 40 лет.

Картина, написанная британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны – "Башня мечети Кутуб" – выставлена на продажу на аукционе актрисой Анджелиной Джоли за предварительную цену от $2.1 млн до $3.4 млн.

Об этом сообщает Associated Press.

На картине изображена мечеть XII века в Марракеше (Марокко) на фоне Атласских гор при закате солнца.

Уинстон Черчилль, который был художником-аматором, написал ее в январе 1943 года, после окончания конференции в Касабланке, на которой лидеры Великобритании и США разрабатывали стратегические планы по разгрому нацистской Германии. После конференции Черчилль и Рузвельт посетили Марракеш, чтобы оценить красоты города.

"Рузвельт был потрясен видом и подумал, что это невероятно", – сказал Ник Орчард, глава отдела современного британского искусства . Черчилль после этого запечатлел этот вид на "вызывающей воспоминания картине" и подарил ее Рузвельту на память о поездке.

За свою жизнь Черчилль написал около 500 картин. Живописью он начал заниматься в 40 лет.

По словам Орчарда, британский премьер был очарован светом, который увидел в Маракеше и изображал его на картинах снова и снова.

"Он любил сухой воздух, свет, солнце и то, как оно отражается на пейзажах. И это абсолютно очевидно здесь, на этой картине. Вы можете увидеть длинные тени и багровеющие горы, и сгущающееся небо – классическое время заката", – сказал Орчард.

После смерти Рузвельта в 1945 году, картина была продана его сыном и сменила несколько хозяев перед тем, как ее приобрели Брэд Питт и Анджелина Джоли в 2011 году.

Пара рассталась в 2016 году, после чего последовали долгие годы бракоразводного процесса и раздела имущества, в том числе обширной коллекции произведений искусства. Питт и Джоли были объявлены состоящими в разводе в 2019 году после того, как их адвокаты запросили раздвоенное судебное решение, по которому вопросы финансов и опеки над детьми остались открытыми.

Напомним, в 2020 году на аукционе продали картину Уинстона Черчилля "Кувшин с бутылкой", изображающую его любимый виски Johnny Walker. В своей книге "Живопись как Времяпровождение" сэр Уинстон Черчилль писал, что живопись была его спасением в самое тяжелое время.