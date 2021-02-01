Анджеліна Джолі продає на аукціоні картину Черчилля, яку він подарував Рузвельту в 1943 році

За своє життя Черчилль написав майже 500 картин. Живописом він почав займатися в 40 років.

Картина, написана британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни, — "Вежа мечеті Кутуб" — виставлена на продаж на аукціоні акторкою Анджеліною Джолі за попередню ціну від $ 2.1 млн до $ 3.4 млн.

Про це повідомляє Associated Press.

На картині зображена мечеть XII століття в Марракеші (Марокко) на тлі Атлаських гір під час заходу сонця.

Вінстон Черчілль, який був художником-аматором, написав її в січні 1943 року, після закінчення конференції в Касабланці, на якій лідери Великобританії та США розробляли стратегічні плани щодо розгрому нацистської Німеччини. Після конференції Черчилль і Рузвельт відвідали Марракеш, щоб оцінити красу міста.

"Рузвельт був вражений видом і подумав, що це неймовірно", — сказав Нік Орчард, глава відділу сучасного британського мистецтва. Черчилль після цього зобразив вид на "картині, яка викликає спогади" і подарував її Рузвельту на згадку про поїздку.

За своє життя Черчилль написав майже 500 картин. Живописом він почав займатися в 40 років.

За словами Орчарда, британський прем'єр був зачарований світлом, який побачив у Марракеші й зображував його на картинах знову й знову.

"Він любив сухе повітря, світло, сонце і те, як воно відбивається на пейзажах. І це абсолютно очевидно тут, на цій картині. Ви можете побачити довгі тіні та яскраво-червоні гори, і небо, що згущується, — класичний час заходу", — сказав Орчард.

Після смерті Рузвельта в 1945 році, картина була продана його сином і змінила кілька господарів перед тим, як її придбали Бред Пітт й Анджеліна Джолі в 2011 році.

Пара розлучилася в 2016 році, після чого розпочалися довгі роки шлюборозлучного процесу та розділу майна, зокрема великої колекції творів мистецтва. Пітта й Джолі оголосили розлученими в 2019 році після того, як їхні адвокати запросили роздвоєне судове рішення, за яким питання фінансів та опіки над дітьми залишилися відкритими.

Нагадаємо, у 2020 році на аукціоні продали картину Вінстона Черчилля "Глечик із пляшкою", яка зображує його улюблений віскі Johnny Walker. У своїй книзі "Живопис як вільний" сер Вінстон Черчілль писав, що живопис був його порятунком у найважчий час.