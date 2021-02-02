Анджелина Джоли рассказала, какая из нее мать, и показала содержимое сумочки (видео)

Актриса призналась, что последние годы выдались непростыми, но сейчас все постепенно становится на свои места.

Голливудская актриса Анджелина Джоли дала интервью главному редактору британского Vogue Эдварду Эннифулу в своем доме в Лос-Анджелесе, где живет с семьей. В ходе беседы 45-летняя знаменитость рассказала о материнстве, детях и о том, как возвращается к жизни после непростого развода с Бредом Питтом.

По словам актрисы, она возлагает большие надежды на своих детей, которым сейчас от 12 до 19 лет.

"Я вижу, что они испытывают гораздо большее давление, чем мы в их возрасте. Они получают огромное количество информации, которую от нас скрывали. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы", – рассказала она.

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Благодаря своей гуманитарной работе и воспитанию собственной семьи Анджелина Джоли всегда вдохновлялась молодым поколением:

"Может быть, это просто молодой панк во мне, но мне нравится дух молодежи. Я верю, что они могут видеть добро и зло с большей ясностью. Я вижу, как много пожилых людей оправдывают определенное поведение, и, как правило, молодые люди быстрее говорят: «Но это просто неправильно, и мы против этого"".

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Джоли отметила, что ее сын Пакс пошел в выпускной класс и готовится ко взрослой жизни, а дочь Захара учится водить автомобиль и собирается сдавать на права.

Она призналась, что ранее представляла себе многодетное материнство как некое путешествие среди джунглей.

"Я не думала о семье в традиционном смысле. Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом. Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения", – призналась Джоли.

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На вопрос о том, может ли себя назвать абсолютно счастливой, актриса ответила, что не уверена в этом, поскольку сейчас у нее не самый удачный период, а последние годы были сложными из-за скандального развода. Однако сейчас все постепенно становится на свои места.

Помимо разговора о семье и личной жизни, Анджелина показала мистеру Эннифулу, что носит в своей сумке. Среди обязательных вещей – снеки, очки-«авиаторы», что-то из одежды, любимое масло для лица, средства от аллергии для детей и шоколад "для мамы".

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Напомним, в декабре прошлого года Джоли выступила с речью, в ходе которой знаменитость дала несколько советов женщинам, которые опасаются, что столкнутся с жестоким обращением в семье. По ее словам, женщинам следует заранее "поговорить с кем-нибудь, попытаться найти союзников, которые могли бы помочь в чрезвычайных ситуациях", чтобы защитить себя и своих детей.