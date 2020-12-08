Анджелина Джоли записала видеообращение для женщин

Знаменитость дала несколько рекомендаций для женщин, которые страдают от насилия в семье

Большинство людей с радостью и предвкушением ожидают новогодних и рождественских праздников, однако, для тех, кто сталкивается с домашним насилием, это время превращается в испытание. Актриса Анджелина Джоли выступила с речью, в ходе которой знаменитость дала несколько советов женщинам, которые опасаются, что столкнутся с жестоким обращением в семье. Видео обращение появилось на ресурсе издания Harperʼs Bazaar.

В каникулы люди долгое время пребывают дома, пьют спиртное, что может привести к конфликтам и потенциально опасным ситуациям для тех, кто страдает от насилия в семье. Анджелина Джоли отметила, что женщинам следует заранее "поговорить с кем-нибудь, попытаться найти союзников, которые могли бы помочь в чрезвычайных ситуациях", чтобы защитить себя и своих детей.

"Например, вы можете согласовать с другом или членом семьи кодовое слово, которое даст им знак, если вы попали в беду. Грустно об этом говорить, но вы должны быть готовы к тому, что не все друзья или родственники всегда поверят вам и захотят поддерживать вас. Часто на помощь приходят совершенно незнакомые люди: те, кто сам пережил насилие, а также религиозные сообщества,— отметила Джоли. "Только вы действительно знаете, в какой опасности вы находитесь, и, пока вы не найдете поддержки снаружи, вы можете чувствовать себя совсем одинокими",— сказала актриса.

В своем обращении Джоли обратилась и к тем, кто может стать свидетелем таких ситуаций. Актриса заметила, что людям, которым доверяют информацию о жестоком обращении, следует "относиться к этому серьезно и стоять на стороне жертв, прислушаться к ним, а не осуждать их".

"Постарайтесь понять огромное эмоциональное, финансовое и юридическое давление, с которым они, вероятно, столкнутся, учитывая тот факт, что их заставляют хранить молчание о том, что с ними произошло. И имейте в виду, что они вполне могут страдать от психологической травмы и посттравматического стрессового расстройства",— сказала Анджелина Джоли.