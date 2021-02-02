Анджеліна Джолі розповіла, яка з неї мати, і показала вміст сумочки (відео)

Акторка зізналася, що останні роки видалися непростими, але зараз все поступово стає на свої місця.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі дала інтервʼю головному редактору британського Vogue Едварду Енніфулу в своєму будинку в Лос-Анджелесі, де живе із сімʼєю. Під час бесіди 45-річна зірка розповіла про материнство, дітей і про те, як повертається до життя після непростого розлучення з Бредом Піттом.

За словами акторки, вона покладає великі надії на своїх дітей, яким зараз від 12 до 19 років.

"Я бачу, що вони відчувають набагато більший тиск, ніж ми в їхньому віці. Вони отримують величезну кількість інформації, яку від нас приховували. Але я бачу, як Меддокс спілкується з кимось за допомогою відеозвʼязку російською або корейською, як Шайло підтримує звʼязок зі своїми друзями з Намібії. Молоді люди навчилися спілкуватися і пізнавати одне одного таким глобальним способом. Саме вони й почнуть вирішувати наші проблеми", — розповіла вона.

[ + – ]

Завдяки своїй гуманітарній роботі та вихованню власної сімʼї Анджеліна Джолі завжди надихалася молодим поколінням:

"Може, це просто молодий панк у мені, але мені подобається дух молоді. Я вірю, що вони можуть бачити добро та зло з більшою ясністю. Я бачу, як багато людей похилого віку виправдовують певну поведінку, і, як правило, молоді люди швидше кажуть: «Але це просто неправильно, і ми проти цього»".

[ + – ]

Джолі зазначила, що її син Пакс пішов у випускний клас і готується до дорослого життя, а дочка Захара вчиться кермувати і збирається здавати на права.

Вона зізналася, що раніше уявляла собі багатодітне материнство як якусь подорож серед джунглів.

"Я не думала про сімʼю в традиційному сенсі. Я відчуваю, що мені просто не вистачає навичок, щоб бути типовою мамою-домогосподаркою. Я справляюся з цим завдяки своїм дітям. Вони допомагають мені, але я справді не дуже хороша в цьому. Це може звучати банально, але якщо ви по-справжньому любите і стараєтеся, той факт, що ваша яєчня підгоріла, зрештою не має значення", — зізналася Джолі.

[ + – ]

На питання про те, чи може себе назвати абсолютно щасливою, акторка відповіла, що не впевнена в цьому, оскільки зараз у неї не найвдаліший період, а останні роки були складними через скандальне розлучення. Однак зараз все поступово стає на свої місця.

Крім розмови про сімʼю та особисте життя, Анджеліна показала містеру Енніфулу, що носить у своїй сумці. Серед обовʼязкових речей — снеки, окуляри-«авіатори», щось з одягу, улюблена олія для обличчя, засоби від алергії для дітей та шоколад "для мами".

[ + – ]

Нагадаємо, у грудні минулого року Джолі виступила з промовою, під час якої зірка дала кілька порад жінкам, які побоюються, що зіткнуться з жорстоким поводженням у сімʼї. За її словами, жінкам слід заздалегідь "поговорити з ким-небудь, спробувати знайти союзників, які могли б допомогти в надзвичайних ситуаціях", щоб захистити себе і своїх дітей.