Розкіш старого Голлівуду: як виглядає вілла Анджеліни Джолі за $ 25 млн

Раніше вілла належала засновнику Paramount Pictures Сесілю Блаунту Де Міллю.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі є власницею розкішного особняка в історичному анклаві Лафлін-Парк у Лос-Фелісі (район Лос-Анджелеса).

Вілла, побудована в 1913 році в італійському стилі площею 670 квадратних метрів, яка належала режисеру Сесілю Блаунту Де Міллю, засновнику Paramount Pictures, обійшлася акторці в 25 мільйонів доларів. Будинок вона придбала у 2017 році після розлучення з Бредом Піттом, який, до речі, живе по сусідству, повідомляє Ideal Home.

Експерти з нерухомості називають цей об'єкт одним з найдорожчих і розкішних у місті. Свого часу там зупинялися і відпочивали відомі діячі Голлівуду, наприклад Чарлі Чаплін.

Джолі вперше пустила журналістів у цей будинок, коли давала інтерв'ю для березневого номеру британського Vogue. Вона знялася для обкладинки глянцю на фоні особняка. Також його можна розглянути на відео на офіційній сторінці видання в Instagram.

Віллу, у якій живе акторка зі своїми шістьма дітьми, реставрували шість років і змогли зберегти її вигляд, додавши трохи сучасних мотивів.

Більшість кімнат виконали у світлій колірній гамі. У будинку є велика вітальня з розкішним сходами і кухня з мармуровим острівцем посередині, шість спалень, десять ванних кімнат, власна бібліотека. На ділянці також розташовані будиночок для гостей, чайний будинок і великий тренажерний зал. Просторий внутрішній дворик веде у величезний ландшафтний сад з доглянутими деревами, розаріями і басейном у старовинному голлівудському стилі з арковими фонтанами.

Нерухомість була виставлена ​​на торгах Hilton & Hyland за 24,95 мільйонів доларів, що більш ніж удвічі перевищує попередню рекордну ціну, сплачену за нерухомість у Лос-Фелісі.

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Анджеліна Джолі дала інтерв'ю журналістам на задньому дворі свого будинку. Вона розповіла про материнство та показала, що є в неї в сумочці, а також поділилася творчими планами.

Нагадаємо: акторка виставила на продаж картину, написану британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни — "Вежа мечеті Кутуб". Можлива ціна лоту — від $ 2.1 млн до $ 3.4 млн