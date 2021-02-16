Анджеліна Джолі з дітьми: рідкісні сімейні кадри на сторінках Vogue Britain

Всі шестеро дітей живуть з актрисою на її розкішній віллі в Лос-Анджелесі.

45-річна голлівудська актриса і філантроп Анджеліна Джолі знялася для березневого номера журналу Vogue Britain. До того ж на сторінках журналу показаний не тільки розкішний особняк знаменитості за 25 млн доларів, а також її сім'я.

На своїй віллі в італійському стилі у мальовничому куточку Лос-Анджелеса Джолі живе з шістьма дітьми: 19-річним Меддоксом, 17-річним Паксом, 16-річної Захарою, 14-річною Шайло і 12-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Троє останніх — рідні діти Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Піта, який живе в п'яти хвилинах ходьби від особняка актриси.

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На знімках, зроблених Крейгом МакДін, Анджеліна обідає з дітьми, робить Паксу зачіску, читає газету, сидить з книгою на дивані, розмовляє по відеозв'язку.

На сторінці журналу в Instagram також є знімок, де Джолі з дітьми стежить за результатами президентського голосування.

Незабаром актриса знову змушена буде з'явитися в суд, де досі вирішується питання опіки над шістьма дітьми з її колишнім чоловіком. Дочка пари, Шайло, незадовго до засідання видалила прізвище батька в закритому акаунті у соцмережі. А Меддокс і Пакс так і не відновили відносини з прийомним батьком після того, як Пітт і Джолі розлучилися.

Як відомо, Джолі вперше пустила журналістів у свій особняк. Віллу, в якій живе актриса зі своїми шістьма дітьми, реставрували шість років і змогли зберегти її вигляд, додавши трохи сучасних мотивів.

Актриса дала інтерв'ю на задньому дворі будинку. Вона розповіла про материнство та показала, що знаходиться у неї в сумочці, а також поділилася творчими планами.

Нагадаємо, Джолі виставила на продаж картину, написану британським прем'єр-міністром Уїнстоном Черчиллем під час Другої світової війни — "Вежа мечеті Кутуб". Можлива ціна лота — від $2.1 млн до $3.4 млн.