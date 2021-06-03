"Это не конец": Джоли намерена продолжить войну с бывшим мужем за опеку над детьми

Решение, принятое судьей Джоном Аудеркиром в пользу бывшего супруга актрисы Брэда Питта, разозлило Энджи.

Голливудская актриса Анджелина Джоли не собирается мириться с поражением в суде по делу об опеке, которое выиграл ее бывший муж Брэд Питт, получив право совместно воспитывать пятерых несовершеннолетних детей, трое из которых – родные, пишет Us Weekly.

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По словам источников из близкого окружения Энджи, она "горько разочарована" после того, как судья Джон Аудеркирк вынес решение в пользу ее экс-супруга в начале этого месяца, мотивировав его тем, что "показания Анджелины не заслуживают доверия".

Согласно вердикту судьи, Питт получил право на совместную опеку над 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло, и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Старший приемный сын пары, 19-летний Мэддокс, уже совершеннолетний, поэтому решение об опеке на него не распространяется. Более того, именно он в свое время давал показания против актера и даже хотел поменять фамилию на Джоли, вместо Джоли-Питт, однако актриса ему этого не позволила сделать.

Теперь Анджелина готовится к новому этапу борьбы и очень зла на судью, говорят источники:

"Она никогда ему не простит и будет использовать все, что у нее есть, чтобы обжаловать решение. Она утверждает, что это далеко не конец, и все еще верит, что справедливость восторжествует".

Ранее Джоли пыталась отстранить Аудеркирка от дела, заявив в августе 2020 года, что судья не раскрыл "текущие деловые и профессиональные отношения" с Питтом и его командой юристов. В мае она также заявила, что судья отказал ее детям в даче показаний.

"Судья Аудеркирк отказал госпоже Джоли в справедливом судебном разбирательстве, неправильно исключив ее доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение для ее аргументации", – заявила команда актрисы в судебных документах, поданных 24 мая.

Поскольку нынешнее решение носит предварительный характер, Питт знает, что его бывшая жена попытается обжаловать это решение.

"Но он больше не позволяет ей делать ставки. Он не желает Энджи зла. Его дверь всегда открыта, если она хочет быть вежливой", – заявил источник.

Борьба за опеку над детьми между бывшими супругами продолжается 5 лет. Сейчас все шестеро сыновей и дочерей пары живут вместе с Джоли в ее особняке в Лос-Анджелесе. Дом Бреда Питта находится в нескольких минутах ходьбы от нее. Чтобы побольше времени проводить с детьми, Джоли отказалась от режиссерских амбиций, сосредоточившись на съемках. В прокат уже вышел фильм "Те, кто желает мне смерти", где она снялась в главной роли, а в ноябре запланирован релиз супергеройской картины "Вечные".