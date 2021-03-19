Старший сын Брэда Питта решил избавиться от его фамилии

Ссора Питта с Мэддоксом на борту самолета в 2016 году якобы и стала одной из причин развода звездной четы.

19-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс Джоли-Пит дал показания против отца на предварительных слушаниях в суде, где вскоре будет решаться вопрос об опеке над детьми, и высказался очень нелестно в адрес родителя, передает The Daily Mail.

Более того, юноша заявил о намерении избавиться от фамилии отца, оставив только Джоли. Однако, как сообщают инсайдеры, актриса не поддерживает такое намерение сына.

Предполагаемая ссора между Мэддоксом и Питтом на борту самолета в 2016 году, во время которой он якобы ударил мальчика, поговаривают, и стала причиной развода звездной пары. Джоли обвинила мужа в домашнем насилии и схлестнулась с ним за опеку над шестью детьми. Более того, Брэд некоторое время находился под следствием после обвинений актрисы, однако факты не нашли своего подтверждения.

Пару официально развели в 2019 году, однако продолжается рассмотрение финансовых споров, а также, собственно, главный вопрос: с кем останутся Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние Нокс и Вивьен. Сейчас все они живут в особняке Джоли в Лос-Анджелесе, в пяти минутах ходьбы от дома ее бывшего супруга.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Судебное заседание будет закрытым и обещает стать очень напряженным. Обе стороны решили привлечь экспертов по безопасности с двух континентов, группу личных помощников и телохранителей, бывшую партнершу по фильму Джоли и армию детских психологов и врачей для дачи показаний. Всего в списках свидетелей, поданных в суд Лос-Анджелеса, – 21 человек. Среди тех, кто будет со стороны отца, – личный помощник Джоли Майкл Офстедал и подруга актрисы Джиллиан Арменанте.

Питт хочет всеми силами добиться совместной опеки над детьми, чтобы не позволить бывшей жене вывезти их за границу. Ранее она декларировала такое намерение. В 2019 году в одном из интервью Анджелина заявила:

"Я хотела бы жить за границей, и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас мне нужно поселиться там, где их отец решил жить".

Ранее Шайло, дочь актера, с которой у него до недавнего времени были самые теплые отношения, убрала фамилию отца в своем имени в закрытом профиле в соцсети. Также стало известно, что 12 марта Джоли подала в суд документы, в которых содержатся показания детей пары о домашнем насилии со стороны Питта.