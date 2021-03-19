Старший син Бреда Пітта вирішив позбутися від його прізвища

Сварка Пітта з Медоксом на борту літака в 2016 році нібито й стала однією з причин розлучення зіркової пари.

19-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Медокс Джолі-Пітт дав свідчення проти батька на попередніх слуханнях у суді, де незабаром вирішуватиметься питання про опіку над дітьми, і висловився дуже несхвально на адресу батька, передає The Daily Mail.

Більш того, юнак заявив про намір позбутися від прізвища батька, залишивши тільки Джолі. Однак, як повідомляють інсайдери, акторка не підтримує такий намір сина.

Передбачувана сварка між Медоксом і Піттом на борту літака в 2016 році, під час якої він нібито вдарив хлопчика, подейкують, і стала причиною розлучення зіркової пари. Джолі звинуватила чоловіка в домашньому насильстві та зчепилася з ним за опіку над шістьма дітьми. Більш того, Бред деякий час перебував під слідством після звинувачень акторки, проте факти не знайшли свого підтвердження.

Пару офіційно розвели в 2019 році, проте триває розгляд фінансових суперечок, а також, власне, головне питання: з ким залишаться Медокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара, 14-річна Шайло та 12-річні Нокс і Вівієн. Зараз всі вони живуть у маєтку Джолі в Лос-Анджелесі, у п'яти хвилинах ходьби від будинку її колишнього чоловіка.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Судове засідання буде закритим та обіцяє стати дуже напруженим. Обидві сторони вирішили залучити експертів із безпеки з двох континентів, групу особистих помічників та охоронців, колишню партнерку по фільму Джолі й армію дитячих психологів і лікарів для надання свідчень. Всього в списках свідків, поданих до суду Лос-Анджелеса, — 21 особа. Серед тих, хто буде з боку батька, — особистий помічник Джолі Майкл Офстедал і подруга акторки Джилліан Арменанте.

Пітт хоче всіма силами домогтися спільної опіки над дітьми, щоб не дозволити колишній дружині вивезти їх за кордон. Раніше вона декларувала такий намір. У 2019 року в одному з інтерв'ю Анджеліна заявила:

"Я хотіла б жити за кордоном, і зроблю це, як тільки моїм дітям виповниться 18 років. Прямо зараз мені потрібно оселитися там, де їх батько вирішив жити".

Раніше Шайло, дочка актора, з якою у нього до недавнього часу були найтепліші стосунки, прибрала прізвище батька в своєму імені в закритому профілі в соцмережі. Також стало відомо, що 12 березня Джолі подала до суду документи, в яких містяться свідчення дітей пари про домашнє насильство з боку Пітта.