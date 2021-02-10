14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли избавилась от фамилии отца в соцсети

Такой поступок дочери может больно задеть актера.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт удалила фамилию отца из своего закрытого профиля в сети накануне нового рассмотрения в суде дела об опеке над детьми, передает The Mirror.

По мнению журналистов, такое действие дочери станет серьезным ударом для Брэда, поскольку Шайло до недавнего времени была самой близкой к нему из всех шести детей пары, трое из которых – усыновленные.

Инсайдер заявил изданию, что это знак того, что он может потерять дочь в бракоразводном процессе из-за Джоли.

"Даже при том, что она не хотела его задеть, это должно быть серьезным ударом для него", – отметил источник, добавив, что 57-летний актер очень переживает за своих детей.

Сейчас все шестеро наследников пары живут вместе с Анджелиной Джоли в ее особняке за 25 млн. долларов. Вилла находится по соседству с поместьем Питта, и дети могут спокойно общаться с отцом, не тратя много времени на дорогу и поездки.

Как известно, Джоли подала документы на развод с Питтом в 2016 году. Причиной стали разногласия в методах воспитания. Если Брэд придерживался консервативных взглядов и считал, что дети должны расти в строгости, то Джоли наоборот давала сыновьям и дочерям делать все, что им хочется. Актеров развели в апреле 2019 года, но до сих не решены два вопроса: опека над шестью детьми и финансовые дела пары.

В прошлом году, после того как широкой общественности стало известно о любовных отношениях 56-летнего Брэда Питта и 27-летней немецкой модели Николь Потуральски, Джоли разозлилась и даже запретила детям видеться с отцом в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что 19-летний Мэддокс и 17-летний Пакс так и не восстановили отношения с приемным отцом после того, как Питт и Джоли развелись.