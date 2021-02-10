14-річна дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі позбулася прізвища батька в соцмережі

Такий вчинок дочки може боляче зачепити актора.

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі-Пітт видалила прізвище батька зі свого закритого профілю в мережі напередодні нового розгляду в суді справи про опіку над дітьми, передає The Mirror.

На думку журналістів, такий вчинок дочки стане серйозним ударом для Бреда, оскільки Шайло до недавнього часу була найближчою до нього з усіх шести дітей пари, троє з яких — усиновлені.

Інсайдер заявив виданню, що це знак того, що він може втратити дочку в шлюборозлучному процесі через Джолі.

"Навіть при тому, що вона не хотіла його зачепити, це повинно бути серйозним ударом для нього", — зазначило джерело, додавши, що 57-річний актор дуже переживає за своїх дітей.

Зараз усі шестеро спадкоємців пари живуть разом із Анджеліною Джолі в її маєтку за 25 млн. доларів. Вілла знаходиться по сусідству з маєтком Пітта, і діти можуть спокійно спілкуватися з батьком, не витрачаючи багато часу на дорогу та поїздки.

Як відомо, Джолі подала документи на розлучення з Піттом в 2016 році. Причиною стали розбіжності в методах виховання. Якщо Бред дотримувався консервативних поглядів і вважав, що діти повинні рости в суворості, то Джолі навпаки давала синам і дочкам робити все, що їм хочеться. Акторів розлучили в квітні 2019 року, але досі не вирішені два питання: опіка над шістьма дітьми і фінансові справи пари.

Минулого року, після того як широкому загалу стало відомо про любовні стосунки 56-річного Бреда Пітта і 27-річної німецької моделі Ніколь Потуральскі, Джолі розлютилася та навіть заборонила дітям бачитися з батьком протягом двох тижнів.

Раніше повідомлялося, що 19-річний Меддокс і 17-річний Пакс так і не відновили відносини з прийомним батьком після того, як Пітт і Джолі розлучилися.