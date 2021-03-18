"Есть доказательства". Анджелина Джоли заявила о домашнем насилии со стороны Брэда Питта

Пара подала на развод в 2016 году, и сейчас нерешенным остается вопрос опеки над шестью детьми. Никто из бывших супругов уступать не намерен, и в ход идут все способы добиться желаемого.

45-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая схлестнулась в новой схватке с бывшим мужем, 57-летним Бредом Питтом за опеку над их шестью детьми, утверждает, что у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны мужчины во время их брака, передает In Touch.

Знаменитость заявила, что готова выступить в суде и предоставить "свидетельские показания несовершеннолетних детей", изложенные в документах с печатью, которые она подала 12 марта.

Однако источники, знакомые с делом, не уверены в том, что показания стоят внимания.

"Когда они впервые развелись осенью 2016 года, она выдвинула аналогичные утверждения о ссоре на борту самолета, которые были доведены до сведения властей и тщательно расследованы. Никаких подтверждений не последовало", – сообщил журналистам источник.

Приятель актера поделился с прессой мнением, что подача этих документов накануне слушания по опеке – ни что иное, как попытка Джоли навредить экс-супругу.

"За последние четыре с половиной года Анджелина подала ряд заявлений, которые были рассмотрены и не обоснованы. Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это больше похоже на то поведение. Эта утечка документов ее четвертой или пятой группой юристов была сделана, чтобы навредить Брэду", – подчеркнул он.

Джоли и Питт официально признаны разведенными в 2019 году, однако продолжаются тяжбы по финансовым вопросам и опеке над детьми. Сейчас 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен живут вместе с матерью в ее роскошном особняке в Лос-Анджелесе.

По мнению Брэда Питта, бывшая жена делает все, чтобы между ним и детьми появился барьер. Как известно, Шайло убрала фамилию отца из своего закрытого профиля в соцсети. Кроме того, Питт практически потерял контакт со старшими сыновьями, однако Рождество он провел в компании младших отпрысков.