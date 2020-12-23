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Битва за опеку с Джоли не помеха: Брэд Питт отметит Рождество с младшими детьми

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Брэд Питт, Анджелина Джоли
Фото: Wireimage

Старшие останутся с матерью

57-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли, которые никак не могут договориться по поводу совместной опеки над своими шестью детьми, все-таки сумели договориться о том, где те проведут рождественские праздники. Об этом пишет US Magazine.

Бывшие супруги помирились в начале года, однако сейчас, как сообщают лица, близкие к паре, они опять начали ссориться. Как отметил инсайдер, изначально пара планировала провести праздники вместе с детьми, но "их эго пустило все планы под откос". Сообщается, что из-за пандемии коронавируса Джоли стала более раздражительной, так как ей пришлось все время находиться в Лос-Анджелесе, и она не могла путешествовать. Актриса хотела заниматься гуманитарной деятельностью за пределами Соединенных Штатов, но ей нужно было разрешение Брэда, чтобы вывезти детей.

Анджелина Джоли, дети
Анджелина Джоли со всеми своими детьми

"Брэд и Анджелина одинаково ответственны за бесконечную драму. К сожалению, больше всего от этого страдают дети", — сказал он.

В прошлом месяце пара должна была встретиться в суде, чтобы обсудить опеку над детьми на предстоящих праздниках. Как говорил инсайдер, Питт надеялся, что ему будет предоставлено больше времени на общение с детьми, в том числе ему позволят провести с ними Сочельник. Сейчас актер добивается равенства в опеке над детьми, однако его экс-супруга на эти условия не соглашается.

В итоге бывшие супруги, который наконец официально оформили развод в апреле 2019 года, после того, как Анджелина Джоли подала заявление в сентябре 2016 года, договорились о том, что младшие дети 14-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, проведут канун Рождества вместе со своим отцом.

Анджелина Джоли, Захара
Анджелина Джоли с дочерью Захарой в Лос-Анджелесе

15-летняя Захара, 16-летний Пакс и 19-летний Мэддокс, судя по всему, Рождество будут отмечать со своей приемной матерью.