Битва за опеку с Джоли не помеха: Брэд Питт отметит Рождество с младшими детьми

Старшие останутся с матерью

57-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли, которые никак не могут договориться по поводу совместной опеки над своими шестью детьми, все-таки сумели договориться о том, где те проведут рождественские праздники. Об этом пишет US Magazine.

Бывшие супруги помирились в начале года, однако сейчас, как сообщают лица, близкие к паре, они опять начали ссориться. Как отметил инсайдер, изначально пара планировала провести праздники вместе с детьми, но "их эго пустило все планы под откос". Сообщается, что из-за пандемии коронавируса Джоли стала более раздражительной, так как ей пришлось все время находиться в Лос-Анджелесе, и она не могла путешествовать. Актриса хотела заниматься гуманитарной деятельностью за пределами Соединенных Штатов, но ей нужно было разрешение Брэда, чтобы вывезти детей.

[ + – ] Анджелина Джоли со всеми своими детьми

"Брэд и Анджелина одинаково ответственны за бесконечную драму. К сожалению, больше всего от этого страдают дети", — сказал он.

В прошлом месяце пара должна была встретиться в суде, чтобы обсудить опеку над детьми на предстоящих праздниках. Как говорил инсайдер, Питт надеялся, что ему будет предоставлено больше времени на общение с детьми, в том числе ему позволят провести с ними Сочельник. Сейчас актер добивается равенства в опеке над детьми, однако его экс-супруга на эти условия не соглашается.

В итоге бывшие супруги, который наконец официально оформили развод в апреле 2019 года, после того, как Анджелина Джоли подала заявление в сентябре 2016 года, договорились о том, что младшие дети 14-летняя Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, проведут канун Рождества вместе со своим отцом.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью Захарой в Лос-Анджелесе

15-летняя Захара, 16-летний Пакс и 19-летний Мэддокс, судя по всему, Рождество будут отмечать со своей приемной матерью.