"Є докази". Анджеліна Джолі заявила про домашнє насильство з боку Бреда Пітта

Пара подала на розлучення у 2016 році, і наразі невирішеним залишається питання опіки над шістьма дітьми. Ніхто з колишнього подружжя поступатися не має наміру, і в хід йдуть усі способи досягти бажаного.

45-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка бореться в новій сутичці з колишнім чоловіком, 57-річним Бредом Піттом, за опіку над їхніми шістьма дітьми, стверджує, що в неї є докази домашнього насильства з боку чоловіка під час їхнього шлюбу, передає In Touch.

Знаменитість заявила, що готова виступити в суді і надати "свідчення неповнолітніх дітей", викладені в документах з печаткою, які вона подала 12 березня.

Однак джерела, знайомі зі справою, не впевнені в тому, що свідчення варті уваги.

"Коли вони вперше розлучилися восени 2016 року, вона висунула аналогічні твердження про сварку на борту літака, які були доведені до відома влади і ретельно розслідувані. Ніяких підтверджень не було", — повідомило журналістам джерело.

Приятель актора поділився з пресою думкою, що подача цих документів напередодні слухання з питань опіки — ні що інше, як спроба Джолі нашкодити ексчоловіку.

"За останні чотири з половиною роки Анджеліна подала низку заяв, які були розглянуті і не обгрунтовані. Анджеліна і раніше використовувала дітей, щоб завдати болю Бреду, і це більше схоже на ту поведінку. Цей витік документів її четвертою чи п'ятою групою юристів був зроблений, щоб нашкодити Бреду", — підкреслив він.

Джолі і Пітт офіційно визнані розведеними у 2019 році, проте тривають тяжби з фінансових питань та опіки над дітьми. Наразі 19-річний Меддокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара, 14-річна Шайло і 12-річні близнюки Нокс і Вів'єн живуть разом з матір'ю в її розкішному особняку в Лос-Анджелесі.

На думку Бреда Пітта, колишня дружина робить усе, щоб між ним і дітьми з'явився бар'єр. Як відомо, Шайло прибрала прізвище батька зі свого закритого профілю в соцмережі. Крім того, Пітт практично втратив контакт зі старшими синами, однак Різдво він провів у компанії молодших нащадків.