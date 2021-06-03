"Це не кінець": Джолі має намір продовжити війну з колишнім чоловіком за опіку над дітьми

Рішення, прийняте рішення суддею Джоном Аудеркірком на користь колишнього чоловіка актриси Бреда Пітта, розлютило Енджі.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі не збирається миритися з поразкою в суді у справі про опіку, яке виграв її колишній чоловік Бред Пітт, отримавши право спільно виховувати п'ятьох неповнолітніх дітей, троє з яких — рідні, пише Us Weekly.

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За словами джерел з близького оточення Енджі, вона "гірко розчарована" після того, як суддя Джон Аудеркірк виніс рішення на користь її ексчоловіка на початку цього місяця, мотивувавши його тим, що "свідчення Анджеліни не заслуговують довіри".

Згідно з вердиктом судді, Пітт отримав право на спільну опіку над 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло, і 12-річними близнюками Ноксом і Вів'єн. Старший усиновлений син пари, 19-річний Меддокс, уже повнолітній, тому рішення про опіку на нього не поширюється. Більше того, саме він свого часу давав свідчення проти актора і навіть хотів поміняти прізвище на Джолі, замість Джолі-Пітт, проте актриса йому цього не дозволила зробити.

Наразі Анджеліна готується до нового етапу боротьби і дуже зла на суддю, кажуть джерела:

"Вона ніколи йому не пробачить і буде використовувати все, що в неї є, щоб оскаржити рішення. Вона стверджує, що це далеко не кінець, і все ще вірить, що справедливість настане".

Раніше Джолі намагалася відсторонити Аудеркірка від справи, заявивши в серпні 2020 року, що суддя не розкрив "поточні ділові та професійні відносини" з Піттом і його командою юристів. У травні вона також заявила, що суддя відмовив її дітям у дачі показань.

"Суддя Аудеркірк відмовив пані Джолі в справедливому судовому розгляді, неправильно виключивши її докази, що мають відношення до здоров'я, безпеки та добробуту дітей, докази, які мають вирішальне значення для її аргументації", — заявила команда актриси в судових документах, поданих 24 травня.

Оскільки нинішнє рішення має попередній характер, Пітт знає, що його колишня дружина спробує оскаржити це рішення.

"Але він більше не дозволяє їй робити ставки. Він не бажає Енджі зла. Його двері завжди відчинені, якщо вона хоче бути ввічливою", — заявило джерело.

Боротьба за опіку над дітьми між колишнім подружжям триває 5 років. Наразі всі шестеро синів і дочок пари живуть разом з Джолі в її особняку в Лос-Анджелесі. Будинок Бреда Пітта за декілька хвилин ходьби від неї. Аби більше часу проводити з дітьми, Джолі відмовилася від режисерських амбіцій, зосередившись на зйомках. У прокат уже вийшов фільм "Ті, хто бажає мені смерті", де вона знялася в головній ролі, а в листопаді заплановано реліз супергеройської картини "Вічні".