Брат принцессы Дианы разводится после 13 лет брака: детали

Несмотря на то, что Карен Гордон поддерживала мужа на протяжении всех пяти лет работы над мемуарами, их выход стал для нее поводом к разводу. Чарльз Спенсер утверждает, что ему очень грустно из-за случившегося.

60-летний британский писатель, публицист и телеведущий Чарльз Эдвард Морис Спенсер, девятый граф Спенсер, объявил о том, что он и его жена Карен Гордон разводятся после 13 лет брака. Об этом брат покойной принцессы Дианы сообщил в комментарии изданию Daily Mail.

По его словам, случившееся очень огорчает его.

"Это очень печально. Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам и желаю Карен счастья в будущем", – заявил аристократ.

Впервые о том, что пара приняла решение развестись, стало известно в марте. Тогда супруги собрали персонал семейного поместья Спенсеров, Олторп, в Нортгемптоншире, и рассказали им о грядущем расставании.

Чарльз Спенсер, брат принцессы Уэльской Фото: Getty Images

Главной причиной развода называют мемуары Спенера под названием "Очень частная школа", которые вышли 14 марта этого года и содержат в себе очень много пикантных откровений.

В книге, в частности, Чарльз рассказывал о том, как 1970-х годах стал жертвой сексуального насилия (французские поцелуи и прикосновения) со стороны молодой помощницы-надзирательницы в подготовительной школе для мальчиков Мейдвелл Холл в Нортгемптоне. Ему на тот момент было 11 лет.

"Эффект от того, что она сделала со мной, был глубоким и немедленным, пробудив во мне основные желания, которым не было места в таком юном возрасте", – признается автор на страницах книги.

Он также написал о том, что лишился девственности в возрасте 12 лет во время семейного отпуска в Италии с матерью и отчимом. Ребенок использовал свои карманные деньги, чтобы заплатить местной проститутке, стоящей на углу улицы, 15 фунтов стерлингов.

"После этого я почувствовал себя опустошенным и холодным и не мог переспать с другой женщиной, пока мне не исполнилось 17 лет", — говорится в мемуарах.

Среди других шокирующих откровений – воспоминания графа о няне, которая била их с Дианой головами друг о друга, если они плохо себя вели, и тому подобное.

"Она стремилась привести страх и боль в нашу избалованную жизнь", – объясняет писатель.

Эти и многие другие факты, которые Чарльз решил рассказать общественности, и привели к тому, что Карен, третья жена графа, решила положить конец этому браку.

Книга "Очень частная школа" стала бестселлером

При этом именно она помогала Чарльзу в течение пяти лет его работы над мемуарами пройти путь исцеления и реабилитации от травмирующих вспоминаний.

"Я думаю, для нее было очень сложно пережить то, что муж проходит, по сути, четыре с половиной года глубочайшей терапии с очень трудным подтекстом. И она поддержала мою идею сделать это. Я думаю, она всегда надеялась, что я стану счастливее и здоровее, и, похоже, это действительно так. Итак, я благодарен за то, что она поддерживала меня, пока я проходил через этот процесс, который, как я теперь понимаю, был важным процессом", – рассказал он в одном из интервью.

Спенсер и Гордон познакомились в 2010 году в одном из ресторанов Лос-Анджелеса на свидании вслепую. Канадская актриса и филантроп на тот момент была матерью-одиночкой двух дочерей от продюсера Марка Гордона. Пара поженилась в 18 июня 2011 года в поместье Олторп, где похоронена принцесса Уэльская. У супругов родилась дочь Шарлотта Диана, названная в честь погибшей в ДТП сестры Чарльза.

Чарльз и Карен на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, 2018 год Фото: Getty

У Спенсера также четверо детей от предыдущего брака с первой женой Викторией Локвуд и двое детей – от второй жены Кэролайн Фрейд.

В прошлом году его дочь Китти родила девочку от своего мужа, миллиардера Майкла Льюиса, который на 32 года старше за нее. Чарльз не приехал на свадьбу дочери и даже не упомянул о церемонии в соцсетях.

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