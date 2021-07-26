Королевская роскошь: пять невероятных платьев леди Китти Спенсер на свадьбе (видео)

Племянница покойной принцессы Дианы леди Китти Спенсер доверила создание нарядов для свадебной церемонии бренду Dolce & Gabbana, амбассадором которого является.

30-летняя леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, а свадьба, состоявшаяся в замке XVII века в городе Фраскати под Римом, поразила своей роскошью, сообщает Daily Mail.

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Китти – дочь графа Чарльза Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд. Она не только потомственная аристократка, но и известная модель, которая является амбассадором Dolce & Gabbana, а сотрудничать с брендом начала в 2017-м. Поэтому неудивительно, что именно этот модный дом создал для нее пять роскошных платьев, которые уже второй день активно обсуждаются в Сети.

Главное платье невесты с замысловатым цветочным кружевом, высокой горловиной, длинными рукавами и пышными плечами было отголоском свадебного платья ее матери. Правда, Китти не надела диадему с бриллиантами, в которой выходили замуж не только ее мама, но и принцесса Диана, сочетавшаяся браком с принцем Чарльзом в 1981 году.

[ + – ] Свадебное платье Китти Спенсер похоже на подвенечный наряд ее матери

Среди гостей на свадьбе не было отца девушки. В пятницу он разместил фотографию луны над родовым домом семьи, Олторпом, в Нортгемптоншире. Учитывая, что действующие ограничения на поездки требуют пяти дней изоляции по прибытии в Италию, похоже, он к тому времени не успел. Не прилетели и кузены Китти принц Уильям и принц Гарри.

На церемонии Китти сопровождали ее брат Луи Спенсер, виконт Олторп и сводный брат Сэмюэл Эйткен, отцом которого является бизнесмен Джонатан Эйткен.

[ + – ] Свадьба собрала весь цвет аристократии

На свадьбе также присутствовали ее сестры Элиза и Амелия Спенсер, младшие из четырех детей Эрла Спенсера и Виктории. Среди других гостей были модели Dolce & Gabbana Эмма Уэймут, маркиза Бата и жена Идриса Эльбы Сабрина, поп-певица Пикси Лотт, подруга последних пяти лет, мать Илона Маска Мей Маск, а также многие другие. Кстати, подруга миссис Маск Джулия Перри выбрала для свадьбы точно такой же наряд, как и другая гостья церемонии, правда, намного моложе, что выглядело немного курьезно.

[ + – ] Джулия Перри в платье Dolce & Gabbana Фото: Maye Musk/Facebook [ + – ] Молодая гостья церемонии в таком же наряде

На церемонию приехали и трое взрослых детей жениха от его брака с бывшей женой Леолой.

Леди Китти и ее муж, который на пять лет старше ее отца, готовились к свадьбе еще до пандемии, после того, как он сделал предложение незадолго до Рождества 2019 года, подарив возлюбленной кольцо стоимостью более $400 тысяч.

При подготовке к свадьбе леди Спенсер в качестве дизайнера ожидаемо выбрала любимый бренд. По словам Доменико Дольче, он очень доволен таким доверием.

Подразделение Dolce & Gabbana Alta Moda потратило около шести месяцев на создание ее свадебного платья на своей вышивальной фабрике и в миланском ателье.

"Это были прекрасные и эмоциональные моменты. Одним из вдохновителей, безусловно, является ее любовь к Италии. Китти влюблена в нашу прекрасную страну, в ее богатую историю, искусство и культуру", – подчеркнул дизайнер.

Стефано Габбана добавил, что невеста очень привязана к своему происхождению, к Англии, к ее наследию великой викторианской эпохи. И, как и все англичане, она очень любит все виды цветов.

"Что касается основного платья, она хотела сохранить довольно традиционный чистый покрой, но в то же время она хотела иметь вневременное очарование. Все было очень естественно и аутентично. Леди Китти Спенсер описала нам платье своей мечты, и мы попытались интерпретировать ее пожелания", – рассказали дизайнеры.

В ночь перед свадьбой Китти была в голубом тюлевом платье и накидке, расшитой вышитыми крестиком цветами, также сделанными для нее Dolce & Gabbana.

[ + – ] Каждый свой наряд леди Спенсер дополнила роскошными украшениями

После основной церемонии она переоделась в шелковое платье из двойной органзы, расписанное вручную и украшенное цветами и кристаллами, для свадебного ужина.

Затем она переоделась в третий раз, сменив платье для коктейля, расшитое серебряными и золотыми бусинами.

На этом парад нарядов не закончился, и Китти появилась перед гостями в шелковом платье из микадо с вырезанными вставками, украшенном пайетками, цветочными аппликациями и двойными лентами.

[ + – ] Все пять нарядов Китти Спенсер

Китти и Майкл тайно встречались с 2018 года. После романов с имущественным магнатом Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро и внуком игрока в крикет Дениса Комптона Ником леди Спенсер познакомилась с Льюисом через своего бывшего начальника, экс-министра обороны Лиама Фокса, на которого Китти работала в военной благотворительной организации Give Us Time. Фокс близок к Адаму Веррити, руководителю консалтинговой компанией Security Futures, которой Льюис пожертвовал деньги.

Пара живет в лондонском доме за $26 млн, который Китти недавно полностью отремонтировала. У Льюиса есть еще один особняк в Монако, где он проводит много времени по делам.

В отличие от аристократки Китти, у Майкла очень скромные родственники. Его дед Мейер бежал от преследований нацистов в Латвии в 1930-х годах и переехал в Южную Африку, где основал успешную мебельную компанию. Сын Мейера Стэнли, отец Майкла, купил контрольный пакет акций модной компании Foschini, которая управляет брендами, включая Totalsport.

Майкл, который был председателем Foschini Group с 2015 года, переехал в Великобританию в 1980-х годах и недавно приобрел Hobbs, Whistles и Phase Eight. Он основал семейную инвестиционную компанию Oceana Investment Corporation и израильскую биотехнологическую компанию Prochon.

Напомним, ранее Китти Спенсер рассказала о том, кто из ее семьи унаследует титул графа Спенсера.