Королевская роскошь: пять невероятных платьев леди Китти Спенсер на свадьбе (видео)
Племянница покойной принцессы Дианы леди Китти Спенсер доверила создание нарядов для свадебной церемонии бренду Dolce & Gabbana, амбассадором которого является.
30-летняя леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, а свадьба, состоявшаяся в замке XVII века в городе Фраскати под Римом, поразила своей роскошью, сообщает Daily Mail.
Китти – дочь графа Чарльза Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд. Она не только потомственная аристократка, но и известная модель, которая является амбассадором Dolce & Gabbana, а сотрудничать с брендом начала в 2017-м. Поэтому неудивительно, что именно этот модный дом создал для нее пять роскошных платьев, которые уже второй день активно обсуждаются в Сети.
Главное платье невесты с замысловатым цветочным кружевом, высокой горловиной, длинными рукавами и пышными плечами было отголоском свадебного платья ее матери. Правда, Китти не надела диадему с бриллиантами, в которой выходили замуж не только ее мама, но и принцесса Диана, сочетавшаяся браком с принцем Чарльзом в 1981 году.
Среди гостей на свадьбе не было отца девушки. В пятницу он разместил фотографию луны над родовым домом семьи, Олторпом, в Нортгемптоншире. Учитывая, что действующие ограничения на поездки требуют пяти дней изоляции по прибытии в Италию, похоже, он к тому времени не успел. Не прилетели и кузены Китти принц Уильям и принц Гарри.
На церемонии Китти сопровождали ее брат Луи Спенсер, виконт Олторп и сводный брат Сэмюэл Эйткен, отцом которого является бизнесмен Джонатан Эйткен.
На свадьбе также присутствовали ее сестры Элиза и Амелия Спенсер, младшие из четырех детей Эрла Спенсера и Виктории. Среди других гостей были модели Dolce & Gabbana Эмма Уэймут, маркиза Бата и жена Идриса Эльбы Сабрина, поп-певица Пикси Лотт, подруга последних пяти лет, мать Илона Маска Мей Маск, а также многие другие. Кстати, подруга миссис Маск Джулия Перри выбрала для свадьбы точно такой же наряд, как и другая гостья церемонии, правда, намного моложе, что выглядело немного курьезно.
На церемонию приехали и трое взрослых детей жениха от его брака с бывшей женой Леолой.
Леди Китти и ее муж, который на пять лет старше ее отца, готовились к свадьбе еще до пандемии, после того, как он сделал предложение незадолго до Рождества 2019 года, подарив возлюбленной кольцо стоимостью более $400 тысяч.
При подготовке к свадьбе леди Спенсер в качестве дизайнера ожидаемо выбрала любимый бренд. По словам Доменико Дольче, он очень доволен таким доверием.
Подразделение Dolce & Gabbana Alta Moda потратило около шести месяцев на создание ее свадебного платья на своей вышивальной фабрике и в миланском ателье.
"Это были прекрасные и эмоциональные моменты. Одним из вдохновителей, безусловно, является ее любовь к Италии. Китти влюблена в нашу прекрасную страну, в ее богатую историю, искусство и культуру", – подчеркнул дизайнер.
Стефано Габбана добавил, что невеста очень привязана к своему происхождению, к Англии, к ее наследию великой викторианской эпохи. И, как и все англичане, она очень любит все виды цветов.
"Что касается основного платья, она хотела сохранить довольно традиционный чистый покрой, но в то же время она хотела иметь вневременное очарование. Все было очень естественно и аутентично. Леди Китти Спенсер описала нам платье своей мечты, и мы попытались интерпретировать ее пожелания", – рассказали дизайнеры.
В ночь перед свадьбой Китти была в голубом тюлевом платье и накидке, расшитой вышитыми крестиком цветами, также сделанными для нее Dolce & Gabbana.
После основной церемонии она переоделась в шелковое платье из двойной органзы, расписанное вручную и украшенное цветами и кристаллами, для свадебного ужина.
Затем она переоделась в третий раз, сменив платье для коктейля, расшитое серебряными и золотыми бусинами.
На этом парад нарядов не закончился, и Китти появилась перед гостями в шелковом платье из микадо с вырезанными вставками, украшенном пайетками, цветочными аппликациями и двойными лентами.
Китти и Майкл тайно встречались с 2018 года. После романов с имущественным магнатом Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро и внуком игрока в крикет Дениса Комптона Ником леди Спенсер познакомилась с Льюисом через своего бывшего начальника, экс-министра обороны Лиама Фокса, на которого Китти работала в военной благотворительной организации Give Us Time. Фокс близок к Адаму Веррити, руководителю консалтинговой компанией Security Futures, которой Льюис пожертвовал деньги.
Пара живет в лондонском доме за $26 млн, который Китти недавно полностью отремонтировала. У Льюиса есть еще один особняк в Монако, где он проводит много времени по делам.
В отличие от аристократки Китти, у Майкла очень скромные родственники. Его дед Мейер бежал от преследований нацистов в Латвии в 1930-х годах и переехал в Южную Африку, где основал успешную мебельную компанию. Сын Мейера Стэнли, отец Майкла, купил контрольный пакет акций модной компании Foschini, которая управляет брендами, включая Totalsport.
Майкл, который был председателем Foschini Group с 2015 года, переехал в Великобританию в 1980-х годах и недавно приобрел Hobbs, Whistles и Phase Eight. Он основал семейную инвестиционную компанию Oceana Investment Corporation и израильскую биотехнологическую компанию Prochon.
Напомним, ранее Китти Спенсер рассказала о том, кто из ее семьи унаследует титул графа Спенсера.