Племянница принцессы Дианы стала амбассадором Dolce & Gabbana (фото, видео)

Представительница высших аристократических кругов Великобритании Китти Спенсер четвертый год сотрудничает с итальянским домом моды.

30-летняя Китти Спенсер, родная племянница принцессы Дианы, стала амбассадором итальянского дома моды Dolce & Gabbana, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Она опубликовала несколько фото, и написала о том, что горда представлять этот бренд.

"Для меня большая честь быть глобальным послом @dolcegabbana. Доменико и Стефано празднуют чудеса жизни, и работа с ними – это всегда уникальная возможность заново открыть для себя итальянскую культуру, искусство, мастерство и образ жизни", – отметила она.

Фото: Instagram/Kitty Spencer

Она также поблагодарила дизайнеров за оказанную честь и выразила надежду на то, что Дольче и Габбана будут гордится ею.

Фото: Instagram/Kitty Spencer

Китти сотрудничает с брендом уже четыре года. Она снималась в рекламных кампаниях и участвовала в шоу, а на ее странице в соцсети можно увидеть немало фото в компании дизайнеров. В 2018 году девушка даже открывала показ Alta Moda на озере Комо.

Китти – старшая дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. У нее есть еще брат Луи и сестры-близнецы Луиза и Амелия. В 1997 году супруги развелись, и дети остались жить с матерью.

Впервые на публике Китти появилась в 2007 году на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы. Через два года после этого девушка стала участницей Бала дебютанток в парижском отеле "Крийон".

В 2011 году она присутствовала на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон и уже тогда привлекла к себе внимание. На тот момент она изучала психологию, политику и английскую литературу в университете Кейптауна. В 2012 году леди Спенсер переехала в Лондон. Там она продолжила обучение в Regentʼs University, получив степень магистра в области бренд-менеджмента.

В это время она поняла, что мода привлекает ее все больше, и решила пойти по стопам матери. Она заключила контракт с агентством Storm Management и вскоре начала появляться на обложках модных глянцев.

В интервью Harper’s Bazaar Китти как-то рассказала, что собственные заработки дают возможность чувствовать себя независимой, позволяет не перед кем не отчитываться и дает возможность ощутить безопасность. "Меня нельзя заставить замолчать или угрожать мне", — сказала Китти Спенсер.

В личной жизни у Китти – тоже полный порядок. В августе 2018 года она закрутила роман с миллионером Майклом Льюисом, владельцем британского бренда Whistles. Он старше ее на 32 года, однако Китти это не смущает. Папарацци уже успели рассмотреть кольцо на ее безымянном пальце, однако раскрывать подробности своей личной жизни леди Спенсер не спешит.

Впервые племянница покойной леди Дианы появилась на людях со своим немолодым бойфрендом в Нью-Йорке. Они вместе выходили из фешенебельного отеля на Манхеттене, где, как выяснили журналисты, ночь в пентхаусе стоит 50 тысяч долларов.